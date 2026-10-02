Inaugurazione 9 ottobre ore 18.30 alla Galleria Carta Bianca. L’evento si inserisce nel più ampio progetto dell’artista “The City On The Water. Cercando la Città Altrove”. L’esposizione è in programma fino al 7 novembre.

Catania, 1 ottobre – Venerdì 9 ottobre alle 18.30, la Galleria Carta Bianca (via Francesco Riso, 72/b) inaugura la nuova stagione con una mostra fotografica di Giancarlo Leone dal titolo “La città che si dissolve” a cura di Luta Bettonica.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto dell’artista “The City On The Water. Cercando la Città Altrove”. Leone è un architetto catanese che vive tra Milano e Catania. Forse non si può definire un fotografo nell’accezione classica del termine, ma è certamente un artista. Un artista molto poetico che ha scelto la fotografia come medium ed è particolare e significativa la sua scelta di realizzare tutte le immagini con uno smartphone senza alcun intervento di post-produzione.





Ci spiega Rebecca Delmenico, che ha scritto il testo per il catalogo di questa mostra, in programma fino al 7 novembre: “Giancarlo Leone compie un gesto tanto semplice quanto radicale: sottrae l’architettura alla sua funzione di oggetto costruito per restituirla alla dimensione dell’immagine, della memoria e della percezione. La città non viene osservata frontalmente, secondo la tradizione della fotografia d’architettura, ma attraverso la superficie instabile dell’acqua, dove ogni edificio perde la propria rigidità geometrica per trasformarsi in una materia fluida, mutevole e imprevedibile.

Architetto prima ancora che fotografo, Leone conosce profondamente il linguaggio della costruzione urbana. Proprio questa consapevolezza rende ancora più significativa la sua scelta di abbandonare il controllo della forma. Là dove l’architettura tende a fissare lo spazio, la fotografia di The City On The Water accoglie invece l’incertezza. Il progetto nasce infatti da una rinuncia: non fotografare la città per documentarla, ma lasciarsi sorprendere dalla sua continua metamorfosi.





L’acqua diventa il vero dispositivo concettuale dell’opera. Non è uno sfondo né un semplice elemento compositivo, ma un medium che dissolve l’identità delle architetture e le restituisce come apparizioni. Il riflesso non replica mai fedelmente il reale: lo interpreta, lo distorce, lo rende instabile. Ogni lieve increspatura, ogni corrente, ogni passaggio di luce modifica l’immagine, trasformando la città in un organismo vivo, continuamente riscritto. In questo senso Leone fotografa non tanto gli edifici quanto il tempo che attraversa gli edifici…..Il progetto si sviluppa lungo città diverse – Milano, Venezia, Firenze, Comacchio, Lugano, Caserta, Villa Adriana, Belfort e altri luoghi attraversati dall’acqua – ma evita qualsiasi intento documentario……L’interesse dell’autore non è costruire un atlante urbano, bensì cercare quella che egli definisce una “Città Altrove”: una dimensione percettiva in cui l’ambiente costruito recupera una qualità poetica capace di sottrarsi alla frenesia della contemporaneità…





Più che raccontare le città, Giancarlo Leone invita a rallentarne lo sguardo. The City On The Water non documenta ciò che vediamo ogni giorno, ma ciò che normalmente sfugge alla nostra attenzione: quella fragile soglia in cui l’architettura smette di essere costruzione e diventa immagine, emozione e pensiero.”

Le sue mostre hanno sempre riscosso un significativo successo, sia di pubblico che di critica. Ne riportiamo alcune tra le più significative.

Galleria Poma – Morcote, Lugano, maggio 2026



Biennale Architettura 2025 – Venezia, maggio 2025

Palazzo Spadaro – Scicli, Ragusa, marzo 2025

Biennale dello Stretto – Campo Calabro, settembre 2024

Acquario Civico – Milano, ottobre 2024

Malpensa Airport Terminal – Milano, aprile 2024

Museo Civico Castello Ursino – Catania, settembre 2023



Bag Bocconi Art Gallery – Milano, settembre 2022







Bio

Giancarlo Leone è un architetto, designer e fotografo italiano che opera all’intersezione tra spazio urbano, design del prodotto e arti visive.

Nato a Catania nel 1964, si trasferisce a Milano per gli studi universitari, laureandosi in Architettura al Politecnico di Milano. I suoi primi passi nel mondo del lavoro avvengono all’interno dello studio di famiglia, lo “studio Architetti Leone”, con il quale collabora alla stesura dei Piani Regolatori Generali di diversi Comuni dell’area etnea. Nella sua città natale firma il primo progetto residenziale realizzando una villa privata; mentre a Milano si specializza fin da subito in ristrutturazioni, allestimenti, store design e restauro architettonico di edifici storici.

Nel 1996 fonda lo Studio Bettonica Leone insieme alla designer Luta Bettonica. Il sodalizio nasce in occasione del progetto del Centro Culturale di Roberto Baggio a Thiene e del Ristorante Fandango a Milano. Insieme a Bettonica, Leone lega il proprio nome al mondo dell’industrial design, in particolare dell’illuminazione tecnica e decorativa attraverso la collaborazione con il celebre brand Cini&Nils. Hanno disegnato anche per Viabizzuno, Bal, ColomboDesign ed altre aziende italiane.





Parallelamente all’architettura e all’industrial design, porta avanti una profonda ricerca fotografica incentrata sul tema della qualità della vita nei contesti urbani. Nel suo progetto artistico “The City On The Water. Cercando la Città Altrove”, cattura i riflessi che Città come Milano, Venezia, Firenze e molte altre, proiettano sui corsi d’acqua che le attraversano. Questi “scatti liquidi” trasformano i paesaggi urbani in visioni astratte e poetiche offrendo a chi guarda una dimensione di silenzio e di distacco dalla frenesia contemporanea.

Vive e lavora tra Milano e il Capoluogo Etneo studiando le Città: Come vivono i cittadini nelle Città? Quali restrizioni e quali benefici ne hanno? Queste sono le domande alla base dei pensieri, degli scritti e delle riflessioni anche fotografiche di Giancarlo Leone.





Orari apertura Galleria Carta Bianca:

Da martedì a venerdì 11.00/13.00 – 17.00/20.00, sabato 11.00/13.00

Domenica e lunedì chiuso.



Per appuntamenti in giorni e orari diversi – tel. 336 806 701



Galleria Carta Bianca, via Francesco Riso, 72/b Catania – galleriacartabianca.it

Luogo: Galleria Carta Bianca, Via Francesco Riso 72/b, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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