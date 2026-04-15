I consiglieri comunali Orazio Grasso, Simona Latino e Bruno Brucchieri, hanno presentato una mozione per la promozione della cultura della pace e del dialogo nel territorio comunale, nel solco dei valori autonomisti e della comunità locale.

Un’iniziativa che si inserisce in un quadro istituzionale chiaro. La Costituzione Italiana, infatti, sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa e promuove la risoluzione pacifica delle controversie, indicando un principio fondamentale che trova piena attuazione anche a livello locale.

“Riteniamo che il ruolo dei Comuni sia centrale nella costruzione di modelli di convivenza fondati su responsabilità, identità e cooperazione”, dichiarano i consiglieri.

“È nei territori, infatti, che si concretizzano i valori della solidarietà, del rispetto e della partecipazione”.





Catania, per storia e posizione geografica, rappresenta un naturale crocevia del Mediterraneo. Una città che ha costruito nel tempo la propria identità sull’incontro tra culture diverse e che oggi può rafforzare ulteriormente questo ruolo attraverso politiche locali capaci di incidere concretamente sulla qualità della convivenza.

“La promozione della pace non può essere affidata a dichiarazioni di principio”, proseguono.

“Serve un approccio pragmatico, radicato nei bisogni reali del territorio, capace di valorizzare le tante realtà associative, scolastiche e culturali che ogni giorno operano per l’integrazione e la solidarietà”.

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a intraprendere azioni concrete. Tra queste, la promozione di percorsi educativi in collaborazione con scuole e Università, il sostegno a iniziative culturali orientate al dialogo tra comunità, l’incentivazione della cooperazione tra enti locali anche in ambito mediterraneo e il rafforzamento delle politiche giovanili.





Particolare attenzione viene inoltre rivolta al ruolo del terzo settore, riconosciuto come presidio fondamentale per l’inclusione sociale, la mediazione culturale e il sostegno alle fragilità.

“Questa mozione nasce con un obiettivo preciso”, concludono Grasso, Latino e Brucchieri.

“Ribadire in modo concreto, lontano da approcci ideologici, l’impegno della città di Catania a costruire ogni giorno condizioni di pace attraverso il rafforzamento della comunità locale e della responsabilità istituzionale”.

Il documento impegna infine il Consiglio Comunale a promuovere momenti di confronto pubblico sui temi della coesione sociale, della sicurezza partecipata e della qualità della convivenza urbana, sostenendo iniziative che rafforzino il ruolo di Catania come città di dialogo nel contesto mediterraneo.

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