Nuovo incarico all’interno di Fratelli d’Italia per Pietro Aci, componente dell’Assemblea nazionale del partito, nominato ora anche responsabile del Dipartimento provinciale Rapporti con il commercio della Federazione di Catania. La nomina è stata ufficializzata nel corso della presentazione dei nuovi dipartimenti provinciali, organismo attraverso il quale Fratelli d’Italia punta a rafforzare il dialogo con i diversi settori della società civile, del mondo produttivo e delle professioni, favorendo un confronto costante con i territori.





Pietro Aci porta nel nuovo incarico una lunga esperienza amministrativa e associativa. In passato è stato consigliere comunale a Fiumefreddo di Sicilia e assessore al Comune di Giardini Naxos. Attualmente ricopre, inoltre, il ruolo di dirigente provinciale di ANVA Confesercenti, maturando una profonda conoscenza delle esigenze del commercio su aree pubbliche e delle attività economiche del territorio.





“Accolgo questa nomina con grande senso di responsabilità – dichiara Pietro Aci – Il commercio rappresenta uno dei motori dell’economia della nostra provincia e il compito del Dipartimento sarà quello di creare un collegamento costante tra il partito e gli operatori del settore, ascoltandone le esigenze e raccogliendo proposte concrete da trasformare in iniziative e azioni politiche. L’esperienza maturata negli anni, sia nelle istituzioni sia all’interno di Confesercenti, mi ha consentito di conoscere da vicino le difficoltà e le opportunità del comparto commerciale.





L’obiettivo sarà quello di costruire un confronto permanente con commercianti, ambulanti, associazioni di categoria e amministratori locali, contribuendo allo sviluppo di un settore strategico per il nostro territorio”. Aci ha infine rivolto un ringraziamento ai vertici provinciali del partito. “Ringrazio il presidente provinciale Alberto Cardillo e tutta la dirigenza di Fratelli d’Italia per la fiducia che mi è stata accordata. Metterò a disposizione competenze, esperienza e spirito di servizio affinché il Dipartimento diventi un punto di riferimento per il mondo del commercio e possa contribuire concretamente alla crescita del partito e del territorio provinciale”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.