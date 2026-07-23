I messaggi

Sergio Mattarella compie oggi 85 anni. Nel giorno del compleanno del presidente della Repubblica, i messaggi di auguri sono arrivati da tutto l’arco istituzionale e politico, dalle massime cariche dello Stato ai partiti di maggioranza e di opposizione.

Gli auguri dei presidenti di Senato e Camera

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha scritto: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. Nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle Istituzioni, il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione. A lui la gratitudine mia personale e del Senato della Repubblica”.

Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha dichiarato: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l’alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica”.

Gli auguri dei vicepremier

Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha scritto sui social: “I miei più sentiti auguri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: una guida al servizio dell’Italia, delle istituzioni e di tutti i cittadini. Buon compleanno, presidente!”.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del convegno di Ugl Rider, ha detto: “Esprimo a nome di tanti, spero di tutti, gli auguri al Presidente Mattarella, e il ringraziamento per quello che ha fatto, per quello che fa e per quello che farà”.

Gli auguri dei ministri

La ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, ha scritto sui social: “Auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, autorevole interprete dei valori più alti della nostra Repubblica. Grazie per lo straordinario impegno al servizio dell’Italia, per l’equilibrio e la fermezza con cui tutela i principi della nostra Costituzione, il prestigio e la storia della nostra splendida Nazione”.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha dichiarato: “Al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giungano gli auguri affettuosi di buon compleanno da parte mia e del Ministero che rappresento. Il suo ruolo di garante della Concordia e dell’Unità nazionale, sancita dalla Costituzione repubblicana, rappresenta un saldo ponte che unisce fra loro tutte le istituzioni italiane e le mantiene in connessione profonda con i cittadini. A lui, al Quirinale e alla sua famiglia, rivolgiamo gli auspici di una felice e fausta ricorrenza”.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha scritto: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più cari auguri di buon compleanno”. Ha aggiunto: “Al Presidente, autorevole custode dei valori della nostra Costituzione, vanno la mia stima e un sincero ringraziamento per essere da sempre vicino alle istanze del Servizio Sanitario Nazionale e alle tematiche della Salute”.

Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, ha scritto sui social: “Auguri di buon compleanno al presidente Sergio Mattarella, autorevole punto di riferimento per le Istituzioni e per tutti i cittadini. A lui il mio ringraziamento per il costante impegno al servizio dell’Italia e della Repubblica”.

L’augurio da Bruxelles

Anche dalle istituzioni europee è arrivato un messaggio: il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha scritto sui social: “Auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, testimone fedele dei principi costituzionali ed europei”.

Gli auguri dai partiti

Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ha scritto in una nota: “A nome di tutti i senatori di Fratelli d’Italia desidero rivolgere i migliori auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Garante dell’unità nazionale, a lui va la nostra gratitudine per l’alto senso istituzionale che incarna”.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha dichiarato: “Al presidente Mattarella giungano da parte mia e di tutta la comunità del Partito Democratico i più sinceri auguri nel giorno del suo compleanno. Non saremo mai sufficientemente grati per il suo servizio alla Repubblica e alla sua dignità internazionale. Le sue parole e i suoi atti sono e rimangono un riferimento per tutti. E l’affetto del popolo italiano nei suoi confronti ne è la testimonianza più chiara ed evidente”.

La presidente di Azione, Elena Bonetti, ha scritto sui social: “Auguri di buon compleanno al nostro Presidente, Sergio Mattarella, con gratitudine per l’autorevolezza, l’equilibrio e la dedizione con cui tiene alti il nome e i valori della Repubblica italiana. I migliori auguri per questa giornata”.

Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ha scritto in una nota: “Tanti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ogni giorno garantisce al nostro Paese l’ancoraggio ai valori della Costituzione e dell’Europeismo”.

Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha affermato: “Buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A lui va il nostro più sincero augurio, insieme a un sentito ringraziamento per il servizio che continua a rendere al Paese con equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni”.