C’è un’intercettazione shock che gira sui social ed è finita nelle mani dei magistrati. A diffonderla è lo stesso autore della registrazione audio, in stile Ismaele La Vardera: il vicesegretario regionale di Noi Moderati, Giuseppe Germano, nelle vesti di consigliere comunale di Solarino, Comune che ha amministrato per 2 anni, salvo cadere sotto i colpi di una mozione di sfiducia e poi perdere le elezioni nel 2025 nel testa a testa contro il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada.

Lo scontro sul dissesto

Il nuovo scontro tra i due “galli” della politica siracusana si è consumato nelle settimane scorse quando il Consiglio comunale, a maggioranza spadiana, ha votato la dichiarazione di dissesto finanziario per via di un disavanzo pari a 15 milioni di euro: insomma le spese, sostenute ed impegnate dal Comune, hanno abbondantemente superato le entrate accertate e le risorse disponibili.

Germano registra la conversazione

Indice puntato, sotto l’aspetto politico, contro la precedente amministrazione, quella di Germano, che, però, non ha mai creduto a questa ricostruzione. E così, nei giorni scorsi, l’ex sindaco ha fatto un salto al Palazzo di città di Solarino per incontrare l’uomo dei conti del Comune, Francesco Spada, a capo dell’Ufficio finanziario. Germano svela che è il Ragioniere capo di Floridia Comune guidato dal sindaco Marco Carianni, amico e sostenitore di Spada.

Il dialogo intercettato

Ragioniere: Voi nel famoso discorso dei 14 milioni di euro di disavanzo, di cui stiamo parlando…. il vostro è un disavanzo che viene da aria fritta… E ti spiego subito: viene da accantonamenti da fondi, debito effettivo e reale nunnaviti (non ne avete ndr). Stiamo parlando di 60 mila euro di Poste italiane o dei 100 mila euro di Banca sistema..”

Germano: Non ce n’è.

Ragioniere: Qualcuno mi ha detto: devi modificare questa relazione, mettendo questo, questo e questo

Germano: Per dare colpa a me

Ragioniere: gli ho detto, scusa io di professione fazzu u raggioneri, sugnu scasso ma ancora u bounty killer nunnufazzu… ma chistu taia dittu a tia uora resta cà dintra

Germano: “E’ un complotto”

Germano sostiene che il pressing sarebbe avvenuto dall’amministrazione e che l’obiettivo sarebbe di “gettarmi la croce addosso sui conti per coprire, invece, l’operato dell’ex sindaco Scorpo, vicino al deputato regionale Carta”. Insomma, “è un complotto su di me per distruggermi politicamente”.

Spada: “Nessuna pressione o ingerenza”

Sulla vicenda, BlogSicilia ha contattato il sindaco di Solarino, Tiziano Spada che rigetta totalmente l’ipotesi del complotto, sostenendo che i conti in rosso li ha ereditati, da qui il percorso verso la dichiarazione di dissesto.

“Da parte di questa amministrazione e del sottoscritto – dice Spada – non c’è mai stata alcuna ingerenza o pressione nei confronti del Ragioniere per modificare la contabilità dell’ente. Del resto, in quella registrazione, non viene mai fatto il nome mio, l’unico a tirarmi in ballo è l’ex sindaco Germano che prova a dare un tono politico ad un dibattito sterile ed un’azione che nulla a che vedere con il ruolo istituzionale che ognuno rappresenta in questa città”.