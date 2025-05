PALERMO (ITALPRESS) – Nell’attesa che lo scrutinio si completi, inizia a delinearsi il quadro tra i nove Comuni siciliani chiamati al voto ieri e oggi. A Solarino, dove ha votato il 67,1% degli aventi diritto, è stato eletto sindaco il deputato regionale del Pd Tiziano Spada, sostenuto da Orizzonte Solarino: Spada ha ottenuto il 52,1% contro il 47,9% dell’uscente Giuseppe Germano, sostenuto da La svolta buona.

A Favignana, dove l’affluenza è stata del 55,8% e lo scrutinio è quasi completo, è quasi fatta per l’elezione di Giuseppe Pagoto, sostenuto dal Pd e dalla lista Movimento per le Egadi: contro di lui Francesco Sammartano, appoggiato da Egadi meravigliose.

A Prizzi, dove ha votato il 66,6% degli aventi diritto, il civico Luigi Vallone (Insieme per Prizzi) è in netto vantaggio su Antonina Comparetto, anche lei civica (Uniamo Prizzi).

Ancora pochi dati dallo scrutinio a Ramacca (affluenza 54%), Raddusa (50,1%) e Castiglione di Sicilia (affluenza 44,8%), con in testa rispettivamente Rosario Gravina (Ramacca rinasce insieme), Emilio Cosentino (Noi per Raddusa) e Concetto Stagnitti (Identità e futuro), mentre mancano ancora i dati per Montemaggiore Belsito, Realmonte e Palagonia.

