E’ stato il sindaco più giovane eletto in Italia: a soli 24 anni, nell’ottobre del 2020, Marco Carianni, ha indossato la fascia di primo cittadino di Floridia ed ora alle soglie dei 30 proverà per un secondo mandato. Contro di lui, si sta muovendo tutto il Centrodestra che avrebbe trovato in un avvocato, Antonello Sala, il candidato ideale per contendere a Carianni lo scranno più alto del Comune, un centro artigianale tra i più importanti della provincia di Siracusa, vicinissimo al capoluogo.

Il Fronte del Centrodestra

Non è ancora chiaro se tutti i partiti tradizionali presenteranno delle proprie liste, presumibilmente qualcuno opterà per la soluzione civica ma il quadro politico avrebbe già una sua definizione. In questa coalizione attorno a Sala ci sarebbero la Lega, attraverso il responsabile dei Dipartimenti del partito in Sicilia, Giovanni Cafeo, ex deputato regionale, il Mpa-Grande Sicilia, il cui leader indiscusso è il parlamentare regionale, Peppe Carta, Noi Moderati, con il vicesegretario regionale, Peppe Germano, e poi Forza Italia e Fratelli d’Italia.

L’asse tra Carianni e Spada

Ed il Pd? Sebbene Carianni non abbia la tessera del Pd, il sindaco uscente ha un alleato fortissimo: il parlamentare regionale Dem, Tiziano Spada. I due sono amici ed insieme hanno fondato il movimento politico Idea, che ha saldato la loro alleanza, inoltre, aspetto tutt’altro che trascurabile, lo stesso deputato Ars è a capo dell’amministrazione comunale di Solarino, Comune confinante con Floridia.

Insomma, una vera asse molto temuta dagli avversari politici anche da una nutrita frangia dello stesso Pd, quella riconducibile all’area Schlein, del resto, nello scorsa Festa dell’Unità, a Rosolini, il segretario provinciale, Piergiorgio Gerratana, non ha risparmiato stoccate a Spada che ha poi replicato in modo duro.

Buona parte delle preferenze incassate da Spada alle regionali del 2022 provengono dal bacino elettorale floridiano, dunque da Carianni che ha poi sostenuto la corsa dell’amico a Solarino contro Peppe Germano. E così alle elezioni in primavera, il parlamentare si presenterà con tutto il suo peso per aiutare il sindaco di Floridia a guidare ancora il Comune.

Pd di Floridia: “Sosteniamo Carianni, siamo in giunta da 2 anni”

Il Pd di Floridia non ha dubbi sul sostegno a Carianni, come affermato a BlogSicilia da Orazio Scalorino, ex sindaco di Floridia, e candidatosi alla segreteria provinciale del Pd in rappresentanza della corrente vicina a Tiziano Spada.

“Noi siamo in giunta da 2 anni, per cui lo sosterremmo – dice Scalorino – alle amministrative, come abbiamo sostenuto Tiziano Spada a Solarino. Questo è un fatto acclarato e consolidato, peraltro l’altro candidato ha con se tutto il Centrodestra, da FdI a Noi Moderati, passando per Forza Italia. Peraltro, Carianni, pur non essendo iscritto al Pd, si è speso per il partito alle elezioni al Senato, alla Camera ed alle Europee, senza contare la sua partecipazioni in riunioni pubbliche”.

Nelle prossime ore, come appreso da BlogSicilia, ci sarà un incontro tra il segretario del circolo di Floridia del Pd, Gaetano Vassallo, ed il segretario provinciale del Pd, Piergiorgio Gerratana