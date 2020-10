Elezioni nel Siracusano, Di Mare sindaco di Augusta, Carianni vince a Floridia

Vertenza Rinascente Palermo, incontro al Ministero del Lavoro, ancora margini per un’ultima trattativa

“Esprimendo apprezzamento per l’impegno proficuo del Ministero del Lavoro nella ricerca di una soluzione – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – auspico che entro la settimana in corso possa emergere una via d’uscita per garantire uno sbocco positivo alla vicendaR..