Il Comune del Siracusano

Il sindaco uscente di Floridia, Gianni Limoli, si era dimesso nell’ottobre scorso ma la scelta di andare alle urne non ha pagato: sembra ormai fuori dai giochi per la corsa a primo cittadino. Sono 7 a contendersi la poltrona di capo dell’amministrazione ma, secondo dati ufficiosi, ad essere sicuro del ballottaggio è Marco Carianni, mentre si contenderanno il secondo posto per entrare al ballottaggio Salvo Burgio, ex vicesindaco di Limoli, e Claudia Faraci, ex assessore comunale. Più staccati l’ex consigliere Cristian Fontana, poi il sindaco dimissionario Limoli ed ancora un altro ex sindaco, Gaetano Gallitto, e l’avvocato Lino Romano. Ma si attendono i dati ufficiali prima di un giudizio defiinitivo.

Nell’altro Comune del Siracusano in cui si vota, un altro sindaco non è stato premiato dagli elettori, Cettina Di Pietro, esponente del M5S, che era stata eletta nella precedenti amministrative. Si va verso un ballottaggio tra Pippo Gulino, ex sindaco di Augusta, a seguire Peppe Di Mare, entrambi sostenuti da liste civiche, al terzo posto, un altro ex sindaco, Massimo Carrubba, recentemente assolto da una pesantissima accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. Al quarto posto, la sindaca grillina che, nonostante il sostegno della pattuglia parlamentare, nazionale e regionale del Movimento 5 Stelle, non è riuscita a fare breccia tra gli elettori di Augusta.

In Sicilia un’altra sorpresa è quella di Maurizio Dipietro ad Enna. Il candidato di Italia Viva diventa sindaco al primo turno con ampio margine rispetto al 40% + 1 voto richiesto dalla legge. Ad Agrigento, invece, si profila un flop numerico per Marco Zambuto ex sindaco ricandidato che era accreditato come sfidante dell’uscente Lillo Firetto. Invece è il candidato civico Franco Miccichè a farsi avanti scavalcando anche il sindaco in carica Firetto col quale probabilmente dovrà comunque vedersela al ballottaggio per una manciata di voti. A meno di sorprese nell’apertura delle ultime urne.

Centrodestra avanti un po’ dappertutto in giro per la Sicilia. A Milazzo è Pippo Midili avanti e viaggia verso l’elezione al primo turno. A Marsala sembra una vigtoria al primo turno sempre per il centrodestra con Massimo Grillo sugli scudi.