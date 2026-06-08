Faira Camilleri e Rosario Campisi sono i due Vicepresidenti del Comparto Socio Sanitario di Confindustria Sicilia che affiancheranno il Presidente Francesco Ruggeri fino a dicembre 2027. Camilleri, eletta Vicepresidente vicario, è espressione di Confindustria Catania, Rosario Campisi è espressione di Confindustria Siracusa.

“Auguro buon lavoro ai neo-eletti vicepresidenti. Entro giugno sarà costituito il Comitato Tecnico Scientifico, composto da docenti universitari, burocrati, professionisti e manager, che possano dare una mano d’aiuto anche nella redazione di documenti e proposte da sottoporre al legislatore regionale, con l’ottica di migliorare la qualità dei servizi offerti dalle aziende socio-sanitarie e innalzarne così i requisiti di efficacia ed efficienza”, ha detto Ruggeri, a margine dell’elezione.

Confindustria Sicilia conferma il suo ruolo strategico come punto di riferimento per le aziende socio-sanitarie, supportando crescita, qualità e integrazione in un settore fondamentale per il benessere dei cittadini.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro anche da parte del Presidente di Confindustria Sicilia, Diego Bivona.

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