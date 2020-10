chi ha avuto contatti deve informare i medici

“Chiunque ritenga di avere avuto nell’ultima settimana contatti stretti con persone risultate positive al Covid19 ad Augusta, è invitato a rivolgersi al proprio medico di famiglia o al Dipartimento di Prevenzione medico dell’Asp di Siracusa”. E’ l’appello lanciato dalla direzione dell’Asp di Siracusa dopo la notizia della positività del candidato a sindaco di Augusta, Pippo Gulino, arrivato al ballottaggio per la poltrona di primo cittadino insieme a Giuseppe Di Mare. E’ stato lo stesso Gulino, sui social, ad annunciare di aver contratto il Covid19 anche se assicura di stare bene ma il rischio che ci siano altri contagiati è piuttosto alto. Come in tutte le campagne elettorali, il candidato avrà incontrato decine di persone ma non è ancora chiaro chi abbia trasmesso il virus a Gulino così come preoccupa la circostanza che lo stesso possa averlo trasmesso alle persone più vicine.

“Per contatti stretti si intendono coloro che hanno avuto rapporti con persone risultate positive, senza l’uso della mascherina, ad una distanza inferiore al metro e per un tempo superiore a 15 minuti” precisa la direzione dell’Asp di Siracusa.

“Nella serata di domenica – ha scritto Pippo Gulino – non mi sono sentito in perfetta forma e ho deciso di effettuare un Test per il COVID-19. Purtroppo sono risultato Positivo. Invito chi sia venuto a stretto contatto con me in questi giorni così concitati, nonostante l’uso della mascherina, di usare la massima cautela e consultare il proprio medico. Non preoccupatevi, sto bene e mi rimetterò presto, per la mia famiglia, per tutti voi, per la nostra città. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e lo faremo insieme”. In isolamento Gulino ed i suoi sei più stretti collaboratori che si sono già sottoposti al tampone.

Il sindaco di Villafrati Franco Agnello si trova ricoverato all’ospedale Civico ha affidato ad un video messaggio un appello ai suoi concittadini. “Sto meglio per il secondo giorno il mio respiro è più autonomo. Qualche colpo di tosse non mi lascia ancora – ha detto il sindaco Agnello – Invito tutti i cittadini a rispettare le norme di questa zona rossa ibrida istituita dal governo regionale. Non sappiamo se questo provvedimento di una settimana verrà prorogato o ci sarà una maggiore restrizione. Tutto dipende da noi e da quanto rispettiamo le norme previste. I positivi sono tanti, ma il numero potrebbe aumentare. Sono convinto che ne usciremo quanto prima, più forti di prima e riponiamo fiducia nelle istituzioni”.

Frattanto, c’è una nuova vittima per il Covid-19 in Sicilia. Nella notte è morto un 72enne che si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, nell’Agrigentino.