Per gli studenti della quarta didattica a distanza

Un caso positivo al Coivd19 in una quarta del liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo e l’intera classe da ieri e fino al 16 ottobre inizia la didattica a distanza.

Lo ha comunicato ai genitori, agli insegnanti al personale Ata la dirigente Chiara Di Prima.

“Mi duole informarvi che, presso la sede del nostro Liceo, è stato accertato un caso di positività al Covid-19 in una classe IV – scrive in una nota la dirigente – Questa situazione dimostra, ancora una volta, quanto sia importante il rispetto delle norme (uso della mascherina, distanziamento, igienizzando le mani, …) che come comunità ci siamo dati allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, l’ulteriore diffusione del contagio”.

Gli studenti dell’intera classe si trovano in isolamento fiduciario dal 5 ottobre al 16 ottobre, tranne alcuni studenti che hanno frequentato in un’altra sezione. E’ stata attivata la didattica a distanza. “Gli studenti, al termine del periodo di isolamento, saranno sottoposti a test diagnostico – aggiunge la dirigente – Si comunica, altresì, che già si è provveduto ad effettuare la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti interessati. Tutti gli studenti delle altre classi, pertanto, potranno svolgere le lezioni regolarmente”.

Tutto secondo la circolare dell’assessorato regionale

Tale documento prevede che: “Sono da considerarsi contatti stretti di caso accertato gli studenti dell’intera classe presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia dell’alunno.

L’isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte dell’ASP, esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico.

Gli operatori scolastici che abbiano osservato le corrette misure igieniche (mascherina, distanziamento, igiene delle mani) NON sono da considerarsi contatti stretti, salvo diversa valutazione dell’ASP in relazione ad effettiva durata e tipologia di esposizione al caso.”

Pertanto, pur non essendo stato disposto dall’ASP di Palermo l’isolamento fiduciario per il personale scolastico, a chi ha svolto servizio nella sudetta classe, nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre c.a., si consiglia di valutare l’opportunità di effettuare, in forma cautelativa e per autonoma iniziativa, indagine diagnostica tramite tampone.

La presente disposizione verrà revocata o rinnovata sulla base di eventuali nuove indicazioni che giungeranno dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo.

“Colgo l’occasione per manifestare tutta la mia vicinanza alla famiglia del soggetto coinvolto e all’intera classe – conclude la dirigente – Ringrazio tutti i Docenti che, insieme al Personale, stanno dando un contributo di alto impegno sociale affinché la formazione dei nostri studenti prosegua, anche in una condizione di notevole complessità.

Raccomando accoratamente agli Studenti, in sintonia con le Famiglie, di rispettare con prudenza le misure di distanziamento anche negli spazi esterni all’Istituto e in ogni luogo di aggregazione da loro frequentato, facendo leva sulla maturità di ciascuno nel comprendere le ragioni di tale raccomandazione: ogni comportamento superficiale esterno alla scuola si ripercuote, in forma amplificata e diffusa, all’interno della nostra comunità scolastica.

Disponibile per qualunque necessità, auguro a tutti di poter affrontare questa situazione con la massima serenità possibile”.