Le parole del missionario laico

“Non lasciate sola la missione, non abbandonateci. Costruiamo un futuro migliore tutti insieme”. Sono le parole di Biagio Conte, in missionario laico, che guida la Missione Speranza e Carità di Palermo. Le quattro strutture palermitano della missione sono state dichiarate dal presidente della Regione Nello Musumeci “zone rosse” dopo le decine di casi Covid riscontrati tra gli ospiti di Biagio Conte. L’ultimo bollettino risale al 3 ottobre, uno solo il positivo riscontrato tra gli ospiti di via Decollati, nessun altro caso nelle altre sedi.

Da quando si è manifestata l’emergenza che ha portato alla dichiarazione della Zona Rossa, sono stati in totale 67 gli ospiti delle diverse sedi della missione che sono stati allontanati dalla stessa: 37 asintomatici trasferiti presso l’Hotel Covid e 30 sintomatici trasferiti presso strutture ospedaliere.

Biagio Conte ha voluto parlare alle istituzioni che hanno supportato la missione in questi giorni di grande difficoltà, inviando una lettera aperta. “In questo momento di grandissima prova che la missione di speranza e carità sta vivendo a causa del virus – dice il missionario palermitano -, sento ringraziare il prezioso intervento e soccorso del nostro sindaco Leoluca Orlando e di tutto il Comune di Palermo, ringrazio il Presidente della Regione Nello Musumeci e tutta la Regione Sicilia, mi è dovere ringraziare il capo dello Stato Sergio Mattarella e tutto lo Stato Italiano, il prefetto e la prefettura di Palermo, la Croce Rossa, i pompieri, l’esercito, tutti gli ospedali, medici, infermieri e tutto il personale. Ringrazio i medici senza frontiere, tutte le associazioni, i Lions e il Rotary Club, ringrazio il Covid Hotel San Paolo”.

Biagio Conte ringrazia il vescovo Corrado Lorefice di Palermo e tutta la Chiesa, le diverse religioni presenti nella città di Palermo e i non credenti. “Ringrazio tutti i cittadini e i volontari e i benefattori, ringrazio Don Pino, i confratelli, le consorelle, le famiglie missionarie, i vari responsabili della missione di speranza e carità. Ringrazio tutti i fratelli e le sorelle accolti e i bambini affinché continuino a rimanere dentro le comunità e pazientino nell’attesa di un miglioramento dell’attuale emergenza covid. Coraggio e forza a tutta l’umanità, come dice Papa Francesco, non perdiamo la speranza.

Poi la preghiera di Biagio Conte a Palermo e alla sua comunità “Mi raccomando di non abbandonarci e di non lasciare sola la missione di speranza e carità, cioè i più poveri, i più deboli. Grazie e buona Missione a tutti perché ognuno deve fare la sua parte per costruire insieme un mondo migliore”.