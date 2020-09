Crescono i contagi all’interno delle quattro sedi della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo e Medici Senza Frontiere (MSF) chiede l’evacuazione dei casi più vulnerabili dalle quattro strutture di prima accoglienza dichiarate zona rossa dopo l’elevato numero di contagi Covid-19 registrato.

Nel fine settimana l’organizzazione umanitaria ha risposto all’appello alla città lanciato dalla Missione e ha inviato il proprio team, già impegnato in Sicilia per l’emergenza Covid-19 da aprile, per identificare i casi più vulnerabili dal punto di vista sanitario e socio-sanitario e supportare i volontari delle strutture nel rafforzamento delle misure in contrasto al coronavirus. L’intervento si svolge in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asp di Palermo.

“Ci troviamo di fronte a una situazione non semplice perché nelle quattro strutture sono ospitate molte persone ed è difficile garantire il distanziamento fisico. Se i più vulnerabili dovessero contrarre il Covid-19, la loro precaria situazione verrebbe seriamente aggravata. Comprendendo il difficile momento per la città di Palermo e apprezzando lo sforzo delle istituzioni, uniamo la nostra voce a quella dei volontari della Missione per chiedere una risposta più rapida possibile” dichiara il dott. Pier Occorso, medico di MSF impegnato a Palermo.

Medici senza Frontiere avvierà a breve anche sessioni di formazione e promozione alla salute per tutte le persone presenti in due delle quattro strutture sulle misure di prevenzione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Sempre in collaborazione con l’Asp di Palermo, un team MSF continua l’affiancamento delle autorità sanitarie locali a Lampedusa durante gli screening medici agli sbarchi nel rispetto delle misure anti-Covid.

L’organizzazione lavora in Italia dal 1999, con progetti agli sbarchi, in centri di accoglienza e insediamenti informali in diverse regioni, per fornire assistenza medico-umanitaria, psicologica e orientamento socio-sanitario a rifugiati e migranti nel nostro paese. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, MSF ha supportato la risposta del sistema sanitario italiano in Lombardia, Marche, Sicilia e Lazio.

