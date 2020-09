Sono saliti a 103 i positivi al Covid19 nella Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Quattro le strutture controllate.

Ieri erano 39 oggi già 64 in più tra i tamponi processati dall’Asp di Palermo che sta continuando ad eseguire tamponi delle quattro strutture palermitane.

La situazione è tenuta sotto osservazione dalla prefettura. Questa mattina si è svolta una riunione nella sede in via Cavour per stabilirsi il da farsi.

Ieri il presidente della Regione Nello Musumeci ha dichiarato zona rossa i centri che accolgono donne e clochard a Palermo.

La decisione è stata adottata dopo un vertice con l’assessore alla Salute Ruggero Razza e il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni, che hanno esaminato l’andamento del contagio e la pericolosa promiscuità all’interno delle strutture. Ad accentuare la situazione di criticità è stato il rifiuto della quasi totalità dei soggetti ospitati a farsi condurre al Covid-Hotel San Paolo per la quarantena obbligatoria.

Nei centri, adesso, potranno entrare e uscire solo gli operatori sanitari e socio-sanitari ed il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. A garantire la effettività dell’ordinanza di Musumeci, adottata ai sensi dell’articolo 3 del Dl 25 marzo 2020 n.19, dovranno essere le forze dell’ordine, all’esterno delle strutture.

Nei quattro Centri della Missione già ieri sono stati inviati gruppi tecnici dell’Azienda sanitaria della Regione per verificare la piena osservanza delle misure di prevenzione e quattro squadre Usca per sottoporre a tampone rapido gli oltre settecento ospiti.