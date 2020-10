Covid19, positivi medico ed infermiere dell’ospedale di Vittoria

05/10/2020

Un infermiere del Pronto soccorso del Guzzardi di Vittoria ed un medico dello stesso ospedale sono risultati positivi al Covid19. I due sono stati messi in quarantena mentre sono in corso gli accertamenti ma soprattutto l’azienda sanitaria di Ragusa intende verificare con quante persone, tra colleghi, familiari, pazienti, amici e conoscenti, sono entrati in contatto. Continua la striscia di contagi nel Comune del Ragusano. Dopo la chiusura nella giornata di ieri dell’istituto comprensivo Colonna, adesso è il turno del Pappallardo dove saranno eseguiti gli interventi di sanificazione a causa della scoperta di un caso di positività. La decisione è stata presa dall’Ufficio della Protezione civile del comune di Vittoria che ha emesso un’ordinanza. “A seguito dei controlli effettuati tramite tamponi da parte dell’Asp di Ragusa è stato riscontrato un caso positivo al Covid19 collegato all’istituto comprensivo F. Pappalardo”, per cui è “necessario pertanto sospendere l’attività didattica presso la scuola in oggetto per il giorno 05/10/2020 al fine di permettere le attività di sanificazione”. Alla luce di questa situazione, è stata decisa “la chiusura per il giorno 05/10/2020 della scuola plesso Pappalardo sede centrale, plesso infanzia sede centrale e plesso Matteotti dell’Istituto Comprensivo F. Pappalardo sito a Vittoria in via G. Di Vittorio s.n.”. Nel Siracusano, all’ospedale di Lentini, sono aumentati i contagiati. Si registrati nei giorni scorsi altri 4 positivi quando ormai l’Asp di Siracusa aveva disposto la sospensione delle attività nel reparto di Chirurgia. Frattanto, cresce ancora il contagio in Sicilia. Sono 128 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 85). Salgono così a 3.358 gli attuali positivi e passano a 389 i ricoverati in ospedale con un incremento di 38 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 28 si trovano in terapia intensiva, anche oggi sono ben 4 in più di ieri mentre diventano 361 i ricoveri in regime ordinario; 2.969 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati, però, solo 2.656, davvero pochi. Anche oggi si registrano nuove vittime, in questo caso sono due esattamente come ieri, che portano il totale a 321. Le vittime sono una donna di 65 e un uomo di 71 anni entrambi morti a Palermo. I guariti sono 15

