Sono aumentati i contagiati all’ospedale di Lentini. Si registrano altri 4 positivi al Covid19, come confermato dal sindaco, Saverio Bosco, che, però, usa toni rassicuranti in quanto sono stati eseguiti 250 tamponi, ed a parte quei 4 contagiati, gli esiti sono negativi.

“Sono stati effettuati 250 tamponi a tutto il personale dell’ospedale di Lentini, i nuovi positivi sono 4 (opportunamente messi in isolamento assieme ai rispettivi familiari) che si aggiungono – dice il sindaco di Lentini Saverio Bosco – ai casi riscontrati nei giorni scorsi. Il focolaio è arginato, le persone positive sono in isolamento domestico e fortunatamente non si registrano sintomi gravi.

Non bisogna farsi prendere dal panico ma altresì non bisogna abbassare la guardia, l’uso della mascherina – conclude il sindaco del Comune di Lentini, Saverio Bosco- e la distanza tra le persone in luoghi affollati permette di arrestare efficacemente la diffusione del contagio”.

Cresce e preoccupa il contagio da covid19 in Sicilia. Sono 182 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 140). Salgono così a 3.171 gli attuali positivi e passano a 342 i ricoverati in ospedale. Di questi 20 si trovano in terapia intensiva, uno in meno trispetto a ieri e 322 in regime di ricovero ordinario; 2.829 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 6.638.

“Non dite che la situazione è fuori controllo perchè non è vero.La situazione è sotto controllo”. Lo ha detto l’assessore regionale per la Salute Ruggero Razza in una diretta facebook sulla pagina ufficiale della Regione siciliana. Una diretta alle 21 di sabato sera della quale ha sentito l’esigenza perché oggi il numero dei contagi è alto “La Sicilia è la settima regione italiana per contagi nella giornata di oggi” ha detto Razza.

Due agenti della polizia municipale di Palermo sono risultati positivi al test sierologico. Uno di loro lavora nella segreteria del personale e un altro all’ufficio notifiche.