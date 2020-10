la telemedicina a siracusa

Si chiama Telemedicina ed è un sistema di controllo sanitario a distanza che consente ai medici di Siracusa di tenere verificare la salute dei positivi al Covid19, in isolamento a casa, con un tablet. Grazie a questo metodo, è possibile conoscere in tempo reale condizioni e soprattutto i valori del paziente, in modo da intervenire immediatamente nei casi di urgenza. Un sistema, integrato alle Usca, le unità mediche domiciliari, già operativo, in quanto, come fa sapere la direzione dell’Asp di Siracusa, è stato già adottato per i militari della nave Margottini trovati positivi al tampone.

“La Direzione dell’Azienda ha disposto -fanno sapere dall’azienda sanitaria di Siracusa – che i militari in isolamento domiciliare venissero tutti dotati di device per il monitoraggio H24 dello stato di salute. Gli apparecchi di monitoraggio, corredati di tablet, verificano i parametri clinici quali saturazione di ossigeno nel sangue, pressione arteriosa, E.C.G., frequenza cardiaca. Qualora uno di questi parametri dovesse non essere soddisfacente, un alert automatico immediato informa la centrale operativa con il successivo avvio delle procedure mediche di approfondimento diagnostico”.

Ieri, inoltre, nell’area degli alloggi della Marina Militare di Augusta, il Dipartimento di Radiodiagnostica

dell’Asp di Siracusa ha inviato il mezzo mobile dotato delle apparecchiature radiologiche per l’esecuzione sul posto delle radiografie del torace a tutti i militari in isolamento. “Un minore numero di accessi in ospedale equivale ad un minore rischio per la popolazione. Tutto ciò a garanzia della salute dei membri dell’equipaggio e comunque di tutti i cittadini positivi paucisintomatici che attraverso tali strumenti possono essere seguiti attivamente a domicilio riducendo i ricoveri nei reparti Covid” dicono dall’azienda sanitaria di Siracusa.

E’ ancora Palermo la provincia drammaticamente in testa al contagio da covid19 in Sicilia con 62 nuovi positivi seguita da Catania con 36 e da Trapani con 14. A Caltanissetta si registrano 10 nuovi casi a Caltanissetta, 6 casi ciascuno nelle province di Agrigento e Ragusa, 4 nel Messinese e uno del Siracusano.