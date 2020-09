Covid19, salgono a 7 i militari della nave Margottini ricoverati in ospedale

28/09/2020

Sono saliti a 7 i militari della nave militare Margottini, protagonista di una missione europea, che era ormeggiata al pontile Nato nella rada di Augusta, ricoverati all’ospedale di Siracusa. E’ ancora il mistero il contagio di 60 militari ed a questo stanno lavorando l’autorità sanitaria. I pazienti sono nell’area Covid ed hanno i sintomi classici del virus Gli altri positivi asintomatici sono stati trasferiti negli alloggi della Marina militare. “La situazione – avevano rassicurato nei giorni scorsi i dirigenti dell’Asp di Siracusa – è sin dal primo momento sotto controllo grazie alla collaudata sinergia tra l’Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute,l’Asp di Siracusa e il prefetto di Siracusa che ha costantemente monitorato l’andamento delle attività svoltesino a tarda notte”. Frattanto, due ambulanzieri ed un tecnico di laboratorio in servizio al Poliambulatorio di Lampedusa sono risultati positivi al Covid19. Lo rende noto il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello connun post su Facebook indirizzato alla cittadinanza ma che informa, di fatto, anche le autorità “Dopo aver avuto la conferma della loro positività sono scattate le procedure previste dal protocollo, sono stati effettuati tamponi al resto del personale medico e sanitario che lavora nella struttura e nessun altro di loro è risultato positivo” aggiunge Martello “Lo sapevamo, lo sappiamo, la pandemia Coronavirus è tuttora in corso – continua il sindaco – e il rischio di contagio è costante. Non bisogna lasciarsi condizionare dal panico o dalle polemiche, bisogna invece seguire con scrupolo le indicazioni che già conosciamo, ad iniziare dal rispetto della distanza interpersonale, l’utilizzo della mascherina e il frequente lavaggio delle mani. Si invita inoltre la cittadinanza a limitare il ricorso ai servizi del Poliambulatorio alle situazioni di reale necessità ed urgenza, e dunque – conclude il sindaco di Lampedusa, Totò Martello – di non recarsi nella struttura per motivi che non richiedano l’intervento di personale medico o sanitario”.

