Cresce e preoccupa il contagio da covid19 in Sicilia. Sono 182 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 140). Salgono così a 3.171 gli attuali positivi e passano a 342 i ricoverati in ospedale. Di questi 20 si trovano in terapia intensiva, uno in meno trispetto a ieri e 322 in regime di ricovero ordinario; 2.829 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 6.638.

Anche oggi si registrano nuove vittime, in questo caso sono tre, che portano il totale a 317. Le vittime sono due donne di Trapani di 90 e 81 anni morte negli ospedali di Palermo e un uomo di Catania 87 anni. I guariti nelle ultime ore, però, sono 56.

Fra le Province ancora Palermo in testa al contagio con 52 casi, seguita da 42 a Catania e 28 a Trapani. Poi 26 a Caltanissetta, 11 a Messina, 10 a Siracusa, 8 a Ragusa, 4 ad Agrigento e 1 a Enna

Migliora, invece, la situazione alla Missione Speranza e Carità mentre si registrano contagi un po’ ovunque dal Comando dei Vigili urbani al poliambulatorio di Lampedusa passando per l’ospedale Ingrassia

E intanto il covid19 blocca anche i campionati di calcio che ci riguardano direttamente. Rinviata a data da destinarsi la partita di domani pomeriggio tra Palermo e Potenza, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C, Girone C.

Ciò perché due giocatori della squadra lucana sono risultati positivi al Covid19. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della società potentina, specificando che la positività è stata riscontrata «al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati ieri, venerdì 2 ottobre».

La società rossoblù «ha tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, predisponendo la quarantena per tutto il gruppo squadra a seguito delle indicazioni fornite dall’Azienda sanitaria di Potenza».

Spostandoci alla Serie A, altri tre giocatori del Genoa hanno contratto il nuovo coronavirus. Stamattina il club genoano ha fatto sapere che, dopo gli esami effettuati ieri, sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males. A oggi, quindi, sono 17 i calciatori risultati positivi e cinque gli assistenti e collaboratori dello staff tecnico. Proprio per quanto successo in casa ligure, il match con il Torino è stato rinviato.

Infine, dopo la positività di Piotr Zielinski e di un collaboratore dello staff, c’è stato il terzo giro di tamponi per il Napoli alla vigilia della gara di campionato con la Juventus. I giocatori si sono presentati stamane a Castelvolturno per effettuare un nuovo test rapido, i cui risultati sono attesi nel primo pomeriggio. Solo chi risulterà negativo prenderà parte all’allenamento di rifinitura e potrà poi partire per Torino.