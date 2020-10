Tamponi a tutti i colleghi

Sei medici al poliambulatorio di Lampedusa sono risultati positivi al Covid19. Lo conferma il sindaco Totò Martello.

L’Asp di Palermo da cui dipende il presidio ha iniziato tutte le procedure previste in questi casi. I medici sono in isolamento mentre sono stati eseguiti diverse decine di tamponi agli altri sanitari e infermieri e a chi è venuto a contatto con i sanitari.

“Al momento a Lampedusa tra la popolazione non ci sono casi – dice il sindaco – Abbiamo questo focolaio al Pte chel’Asp sta gestendo. Siamo in attesa di conoscere gli esiti degli altri tamponi per prendere eventuali provvedimenti”.