Due infermieri sono risultati positivi al Coronavirus all’ospedale Ingrassia di Palermo. Si tratta di marito e moglie. Nel reparto di geriatria dello stesso ospedale anche una paziente dopo un primo tampone negativo è risultata positiva.

I controlli sono stati eseguiti quando un infermiera dell’ospedale è risultata positiva. L’Asp ha iniziato i controlli con pazienti e colleghi venuti a contatto con la donna.

Novanta in tutto, fanno sapere dall’Asp, i tamponi fatti e risultati negativi. Altri trenta sono stati ripetuti dopo la positività della paziente geriatrica arrivata dalla provincia di Palermo, ma anche in questo caso sarebbero risultati tutti negativi.

Il timore che si fosse creato un focolaio è stato dettato anche dal caso di un tecnico iperbarico, attualmente in isolamento a Lampedusa poiché risultato positivo.

Secondo fonti interne avrebbe avuto contatti con personale medico e infermieristico dell’Ingrassia prima della sua partenza, ma dall’Asp precisano che il tecnico si trova nell’isola in provincia di Agrigento da almeno 8 giorni e dunque ogni collegamento andrebbe escluso. Come da protocolli sanitari nei prossimi giorni, qualora risultasse inevitabile, i tamponi verranno eseguiti nuovamente per escludere qualsiasi rischio ed essere certi che la catena dei contagi sia stata circoscritta.

Già lo scorso 15 settembre era capitato un caso analogo. Un’infermiera del reparto di Geriatria era stata contagiata. Conseguentemente erano stati sottoposti a tampone – poi risultati negativi – sia il personale della Geriatria del nosocomio sia i degenti.“