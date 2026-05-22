Sembrano vere in tutto e per tutto

Una banconota identica a quelle vere, stampata con carta di cotone, filigrana, ologrammi e inchiostri speciali, ma con un valore nominale impossibile: zero euro. Eppure alcune edizioni vengono rivendute online a centinaia di euro. È il paradosso delle “Zero Euro Souvenir”, le banconote nate come gadget turistico e diventate negli anni un fenomeno del collezionismo europeo.

Dietro questa curiosa idea c’è Richard Faille, imprenditore francese e appassionato di numismatica che nel 2015 immaginò un souvenir capace di imitare perfettamente una vera banconota senza però avere alcun valore legale.

Come nasce la banconota da 0 euro

Il progetto prende forma grazie a un accordo con Oberthur Fiduciaire, società autorizzata ufficialmente dalla Banca Centrale Europea alla stampa della cartamoneta europea.

L’obiettivo non era creare una provocazione economica né mettere in discussione l’euro, ma realizzare souvenir commemorativi dedicati a città, monumenti, anniversari storici e grandi personaggi del passato.

Ogni banconota celebra, infatti, un luogo o un simbolo culturale: dalla Torre Eiffel al Colosseo, dal Titanic a Freddie Mercury, passando per JFK, il David di Michelangelo, Pompei o Piazza San Marco.

Sembrano vere in tutto e per tutto

La particolarità che ha trasformato queste banconote in un fenomeno virale sta nella loro incredibile somiglianza con quelle autentiche.

Le Zero Euro Souvenir:

sono stampate su carta di puro cotone;

hanno filigrana e filo di sicurezza;

includono microstampe;

utilizzano colori visibili sotto luce ultravioletta;

presentano effetti tattili e ologrammi.

Anche dimensioni e stile grafico richiamano chiaramente le vecchie banconote da 500 euro ormai ritirate dalla produzione ordinaria dell’Eurosistema.

La differenza sostanziale è una sola: non hanno corso legale. Non possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi.

Il mercato parallelo del collezionismo

Ed è proprio qui che nasce il paradosso.

Una banconota che ufficialmente vale zero può arrivare sul mercato secondario a cifre sorprendenti.

Il caso più discusso riguarda la “0 Euro Kiel Sailing City n. 23”, dedicata alla città tedesca di Kiel, comparsa online con una richiesta di 500 euro. Non si tratta di una quotazione ufficiale ma di un prezzo proposto da un venditore. Tuttavia basta a spiegare quanto il fenomeno stia attirando l’interesse dei collezionisti.

Il funzionamento ricorda molto quello della numismatica tradizionale: più una tiratura è limitata e più il soggetto è ricercato, maggiore può diventare il valore sul mercato.

A incidere sono diversi fattori:

rarità;

anno di emissione;

numero seriale;

stato di conservazione;

disponibilità effettiva;

notorietà del monumento o del personaggio raffigurato.

Dove si comprano le banconote da 0 euro

La vendita ufficiale avviene soprattutto:

nei bookshop dei musei;

nei siti turistici;

nei monumenti;

nei distributori automatici presenti in Europa;

online tramite piattaforme dedicate.

Il prezzo iniziale è generalmente molto basso: tra 2 e 3 euro per le versioni standard, con cifre leggermente superiori per le edizioni speciali o personalizzate. Alcune piattaforme consentono persino di stampare banconote con fotografie personali.

Il successo in Italia

L’Italia è diventata uno dei mercati più fertili per questo tipo di collezionismo.

Dal 2017 le Zero Euro Souvenir dedicate ai simboli italiani si sono moltiplicate rapidamente:

Colosseo;

Torre di Pisa;

Duomo di Milano;

Ponte di Rialto;

Vesuvio;

Arena di Verona;

Reggia di Caserta;

Cinque Terre;

Mole Antonelliana;

Trulli di Alberobello.

Il successo deriva anche dalla natura stessa del prodotto: un souvenir leggero, facilmente trasportabile, più sofisticato di una calamita e meno costoso di un catalogo turistico.

Perché piacciono così tanto

La forza delle Zero Euro Souvenir sta nella combinazione tra nostalgia, design e scarsità.

Da una parte imitano il linguaggio del denaro e richiamano l’immaginario delle vere banconote europee. Dall’altra raccontano città, musei e luoghi iconici trasformando un semplice souvenir in un oggetto da collezione.

La stessa Banca Centrale Europea ha più volte ricordato il valore simbolico della cartamoneta europea. “Le banconote sono parte della nostra economia, della nostra identità e della nostra cultura”, ha dichiarato Christine Lagarde.

Nel caso delle Zero Euro Souvenir, però, l’identità culturale sostituisce completamente il potere d’acquisto.

Attenzione alle quotazioni online

Gli esperti invitano comunque alla prudenza.

Le banconote da 0 euro:

non sono investimenti finanziari;

non garantiscono rivalutazioni;

non hanno un listino ufficiale;

possono presentare prezzi gonfiati nelle inserzioni online.

Le cifre richieste sulle piattaforme di vendita non coincidono sempre con quelle effettivamente pagate dai collezionisti.

Prima di acquistare a prezzi elevati è quindi fondamentale verificare:

autenticità;

provenienza;

tiratura;

stato di conservazione;

storico delle vendite concluse.

Nonostante questo, il fenomeno continua a crescere in tutta Europa.

Il motivo è semplice: il mercato del collezionismo ama i paradossi. E poche cose sono più paradossali di una banconota che ufficialmente non vale nulla ma che qualcuno è disposto a pagare centinaia di euro pur di averla.