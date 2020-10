Sanificazioni negli uffici

Un dipendente dell’Inps di via Laurana è risultato positivo al tampone. Si tratta di un giovane impiegato che ha accusato lievi sintomi influenzali e per questo si è sottoposto al tampone che ha dato esito positivo.

Il dipendente si trova ora in isolamento mentre l’istituto ha dato il via al protocollo previsto per casi del genere.

“La direzione – si legge in una nota dell’Inps – precisa a riguardo che sono già state adottate le misure previste, con la sanificazione dei locali e l’immediata applicazione dei protocolli sanitari. Questo – precisa ancora la direzione – consentirà il regolare svolgimento, in sicurezza, di tutte le attività istituzionali previste già a partire dalla riapertura di lunedì 5 ottobre”.