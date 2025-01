La vittima italiana è Patrizia Crisolini Malatesta

Un tragico incidente stradale ha coinvolto un gruppo di turisti italiani nei pressi di Aguada de Pasajeros, a Cuba. Un minibus, su cui viaggiavano sette italiani, è uscito di strada al chilometro 209 dell’autostrada nei pressi di Cienfuegos, finendo in un fosso dopo essersi scontrato con una ringhiera di cemento. Nell’impatto, hanno perso la vita il conducente cubano e Patrizia Crisolini Malatesta, coordinatrice italiana del viaggio. Gli altri sei passeggeri italiani hanno riportato ferite di diversa entità, con due persone ricoverate in terapia intensiva.

Il bilancio aggiornato dei feriti

Secondo quanto comunicato da Avventure nel Mondo, il tour operator organizzatore del viaggio, due dei feriti sono stati sottoposti a interventi chirurgici e dichiarati fuori pericolo, mentre gli altri quattro hanno riportato contusioni. “Le prime notizie indicavano feriti in condizioni gravi, ma ora possiamo confermare che non ci sono rischi immediati per la vita degli altri passeggeri”, hanno dichiarato i portavoce dell’agenzia.

Chi era Patrizia Crisolini Malatesta

Patrizia Crisolini Malatesta, romana di 67 anni, collaborava con Avventure nel Mondo da oltre 20 anni come coordinatrice di viaggi. “Era una figura molto nota, attiva e benvoluta”, hanno ricordato i colleghi, sottolineando l’importante contributo che aveva dato all’organizzazione nel corso degli anni. Il tragico incidente ha scosso profondamente la comunità dei viaggiatori e i suoi amici.

Le dinamiche dell’incidente

Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo Diario de Cuba, il minibus si sarebbe scontrato contro una ringhiera di cemento su un ponte, perdendo il controllo e finendo fuori strada. Avventure nel Mondo ha dichiarato: “Il mezzo è entrato in collisione con un camion, poi ha urtato una ringhiera, uscendo di strada”. La Farnesina ha confermato che le autorità locali stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’assistenza ai connazionali

La Farnesina, attraverso l’ambasciata d’Italia a L’Avana, sta offrendo assistenza ai cittadini italiani coinvolti nell’incidente. “Sin dalla prima segnalazione, l’ambasciata ha avviato contatti con il personale medico e il tour operator”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri. Gli operatori stanno collaborando con le autorità locali per garantire cure mediche adeguate e facilitare il rientro dei turisti in Italia.

Il luogo dell’incidente: un tratto pericoloso

L’incidente è avvenuto su un tratto dell’autostrada che attraversa il comune di Aguada de Pasajeros, una zona nota per condizioni stradali spesso difficili e per la presenza di infrastrutture in cattivo stato di manutenzione. Eventi di questo tipo non sono rari nelle aree rurali di Cuba, dove il traffico su strade principali come questa può includere mezzi pesanti e veicoli turistici.