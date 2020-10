Il programma

Domani avrà inizio la seconda giornata di Serie C, Girone C. E la vigilia è caratterizzata da tre casi di positività al Covid-19 all’interno del convitto della Ternana Calcio di via della Bardesca, a Terni. Lo ha comunicato la stessa società in una nota, in cui è stato anche spiegato di avere già provveduto ad avviare le procedure previste dai protocolli sanitari. Comunque, tutti i tamponi fatti ai giocatori della prima squadra sono risultati negativi.

Premesso ciò, come detto, si parte domani con due anticipi. Alle 15.00 ci sarà il match tra la Paganese (reduce del pareggio esterno con il Catania) e la già citata Ternana (che ha pareggiato la prima partita in casa con la Viterbese). Alle 20.45, invece, ci sarà la partita tra la Viterbese e l’Avellino che, invece, farà il suo esordio in campionato.

Domenica 4 ottobre, poi, il resto delle partite ma con due che non si giocheranno sicuramente (Bisceglie – Cavese e Casertana – Foggia) e una a forte rischio (Catanzaro – Trapani: e se i siciliani non si dovessero presentare anche in Calabria, come già avvenuto con la Casertana e il Brescia, potrebbero essere estromessi definitivamente dal campionato).

Alle 15.00 in programma cinque partite: Bari – Teramo; Monopoli – Catania; Palermo – Potenza; Turris – Virtus Francavilla e Vibonese – Juve Stabia. Alle 17.30, invece, è previsto il calcio d’inizio del match tra il Catanzaro e i granata.

La classifica, al momento, dice poco: Casertana, Teramo, Bari, Potenza, Monopoli e Vibonese a 3 punti. Paganese, Ternana e Viterbese a 1. Avellino, Foggia, Turris, Biscegllie, Virtus Francavilla, Juve Stabia, Catanzaro, Cavese, Palermo e Trapani a 0. Catania, ultimo, a -3.