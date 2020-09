Riscontrata l'assenza di documenti

Era nell’aria quanto successo al Provinciale. La partita tra il Trapani e la Casertana, in programma per le 15 di oggi, domenica 27 settembre, e valevole per la prima giornata del campionato di Serie C, Girone C, non è stata disputata.

Gli ispettori federali presenti allo stadio hanno attestato che mancavano le condizioni per svolgere la gara. In pratica, è stata riscontrata l’assenza dei documenti di tipo tecnico su nuovi tesseramenti, ovvero inerenti all’allenatore Oberdan Biagioni e al nuovo medico sociale (arrivato in qualità di sostituto del responsabile originario, rimasto a casa in malattia).

Il club granata, quindi, non solo rischia di perdere la partita a tavolino per 0-3 ma anche multe e punti di penalizzazione in classifica. Si è registrata una forte protesta dei tifosi del Trapani fuori dallo stadio contro la proprietà.

Non si è trattato, comunque, di un fulmine a ciel sereno perché il problema era noto già da giorni. Il Trapani, tra l’altro, si è presentato al Provinciale con una squadra piena di giocatori provenienti dalla Primavera per comporre una lista da presentare a referto per cominciare la stagione.