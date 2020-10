Chiuso ieri il Palamangano

Due agenti della polizia municipale di Palermo sono risultati positivi al test sierologico. Uno di loro lavora nella segreteria del personale e un altro all’ufficio notifiche.

La comunicazione è arrivata dall’Asp di Palermo. I due si trovano in quarantena in attesa dell’esito del tampone. Ieri è stata eseguita la sanificazione degli uffici in via Dogali. Si attendono ancora gli esiti del sierologico a cui si sono sottoposti i tanti agenti della municipale.

Ieri è stato chiuso a Palermo il Palamangano. Nel corso della routine pregara prevista dalla normativa vigente, in mattinata i tesserati del Green Basket Palermo sono stati sottoposti al nuovo giro di test sierologici e tamponi prima dell’amichevole di domani sera a Trapani. Gli esiti degli esami ricevuti nella serata odierna hanno rivelato la presenza di tre tesserati positivi al Covid19.

Sul sito della squadra di basket del capoluogo siciliano si legge il messaggio diffuso dal presidente Fabrizio Mantia: «La società Green Basket comunica di avere sottoposto tutti i giocatori e staff ad esame sierologico dal quale tutti sono risultati negativi ed a tampone dal quale tre tesserati sono risultati positivi. Sono in corso ulteriori accertamenti. La società sta avviando tutte le procedure previste dalla normativa (quarantena volontaria)».

Di conseguenza, a causa dell’accertata positività al Covid-19 dei tre atleti del Green Basket Palermo che hanno frequentato l’impianto di recente, il Pala Mangano resterà chiuso fino a nuova comunicazione. Lo ha reso noto il Comune, sottolineando che si sta provvedendo ad effettuare le procedure del caso per l’attivazione dei protocolli sanitari previsti.