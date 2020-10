Ne ha dato notizia l'ASP di Caltanissetta

È aumentato il numero dei contagi a Niscemi, nel Nisseno, dopo due feste di compleanno che si sono tenute per il 18° compleanno di due giovani.

Infatti, dopo i 16 casi degli ultimi giorni, tutti associati alle due feste e a un palestra della città, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha confermato la positività di altre 24 persone, che sono già in isolamento domiciliare e che hanno partecipato ad uno dei due festeggiamenti.

Inoltre, durante i test rapidi effettuati stamattina al liceo scientifico Leonardo Da Vinci, sono risultati positivia al Covid-19 due studenti, subito messi in isolamento domiciliare. L’indagine epidemiologica nella scuola proseguirà nella giornata di domani, sabato 3 ottobre: sia di mattina che di pomeriggio saranno effettuati 1000 tamponi rapidi per arginare sul nascere eventuali nuovi casi di contagio da coronavirus. La maggior parte dei positivi sono asintomatici.

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha affermato: «Sono persone che già erano in isolamento, 15 di questi hanno partecipato ad un compleanno che è stata la fonte da cui è partito il contagio. Abbiamo fatto 300 tamponi ma ne faremo altri 1400 in tutto. Se si sommano a quelli già fatti arriveremo a più di 2000. L’intervento più massiccio all’istituto Leonardo Da Vinci. Una situazione che stiamo tenendo sotto controllo adottando progressivamente le misure necessarie di contenimento. Ai cittadini consiglio di scaricare l’app Immuni ed evitare assembramenti e feste varie che possono essere rinviate. Sia noi che le forze dell’ordine saremo rigorosissimi a far rispettare le norme anticontagio».