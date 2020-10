Dopo il caso dei contagi di un medico ed un infermiere in servizio all’ospedale di Lentini, sono aumentati i positivi. È stato preso di mira dal Covid19 il reparto di Chirurgia dove in totale si registrano 5 contagiati, per cui l’Asp di Siracusa ha deciso di sospendere le attività.

In giornata si erano diffuse voci sulla chiusura dell’ospedale smentite dall’azienda sanitaria.

“L’ospedale di Lentini non è chiuso per emergenza covid. A smentire categoricamente il contenuto del cartello affisso all’ingresso dell’ospedale e’ la direzione medica di presidio che non ha assunto alcuna decisione in tal senso e ha avviato una indagine interna per scoprirne l’autore”.

“La Direzione medica chiarisce che, a causa del riscontro di 5 casi di positività al Covid 19 nel reparto di Chirurgia, e’ stata temporaneamente sospesa l’attività chirurgica. Il personale risultato positivo è stato posto in isolamento domiciliare, sotto il controllo dei medici del territorio. Gli ambienti interessati sono stati tutti sottoposti a sanificazione ed è in corso il tracciamento dei contatti. A titolo cautelativo è stata temporaneamente sospesa l’attività in elezione mentre l’attività in urgenza continua ad essere garantita nel pieno rispetto della sicurezza sia degli utenti che del personale dipendente”.

“In accordo con il direttore del Distretto è stata temporaneamente sospesa l’attività degli Sportelli Cup situati all’interno del presidio ospedaliero, operativi nella sede di piazza Aldo Moro”.