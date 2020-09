Tra i contagiati anche un collaboratore scolastico

Sono risultati positivi al Covid19 un medico ed un infermiere che lavorano all’ospedale di Lentini. Tra i contagiati risulta anche un collaboratore scolastico: sono stati messi in quarantena ed ora, come accade in questi casi, sarà ricostruita la rete dei contatti per capire in che modo hanno contratto il virus. “In merito al medico ed all’infermiere – dice il sindaco di Lentini, Saverio Bosco – sono residenti in altri Comuni, uno a Catania l’altro ad Ispica. Sono stati sottoposti ai tamponi tutti coloro che hanno avuto contatti con loro e dalle notizie in mio possesso sono negativi. Per quanto concerne la situazione del collaboratore scolastico – aggiunge il sindaco di Lentini, Saverio Bosco – i tamponi sono quasi tutti negativi ma saranno ripetuti. Di certo, non c’è un cluster a Lentini”

I dati sulla Sicilia dicono che sono 170 i contagi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2866 gli attuali positivi e salgono a 320 i ricoverati in ospedale. In crescita, fra questi utlimi, anche i ricoverati in terapia intensiva che sono, oggi 19 (ben tre in più in più rispetto a ieri e sei in più rispetto a 5 giorni fa) e 301 in regime di ricovero ordinario; 2.546 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 6.64.

Siracusa è la seconda provincia, dopo Palermo, per numero di nuovi contagiati: sono 33 ma 29 di questi sono marittimi della nave Margottini. Seguono Catania, Caltanissetta e Trapani ciascuna delle quali con 17 casi, 7 i casi registrati a Messina, 4 i nuovi positivi ad Agrigento e uno a Enna.

Preoccupazione a Vittoria, nel Ragusano, dove, invece, sono 5 gli studenti di una scuola risultati positivi al Covid19. Appartengono a due classi diverse mentre in un’altra sarebbe rimasta contagiata solo un insegnante. L’Asp di Ragusa ha avviato gli accertamenti per ricostruire la rete del contagio, frattanto sono stati disposti i tamponi allo scopo di accertare se vi sono altri positivi. Gli studenti che hanno contratto il virus sono stati messi in quarantena, sotto osservazione ci sono i familiari.

Chiude a tempo indeterminato la piscina comunale di Palermo. Lo ha deciso l’amministrazione comunale a seguito dell’accertato secondo caso di positività al Covid19 di un atleta che frequenta l’impianto e nelle more del rilascio del nulla osta alla riapertura da parte degli Organi competenti. Di conseguenza l’impianto resterà chiuso fino a nuova comunicazione.