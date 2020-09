L'appello del sindaco Giovì Monteleone

Sono a rischio le elezioni a Carini (Pa) a causa del Covid19. Uno scrutatore e un dipendente comunale dell’ufficio anagrafe ed elettorale sono risultati positivi dopo il referendum.

Ci sono i dipendenti di due sezioni quella in paese e quelli in contrada Ogliastrello chiuse perché gli impiegati sono in quarantena. Solo l’ufficio a Villagrazia di Carini è aperto.

“Ho chiesto al direttore dell’azienda Sanitaria Daniela Faraoni e all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza di fare eseguire in tempi rapidi i tamponi ai dipendenti degli uffici elettorali che si trovano in isolamento perché venuti a contatto con il dipendente positivo – afferma il sindaco di Carini Giovì Monteleone – Se non abbiamo l’esito in tempi celeri le elezioni sono a rischio visto che non ho come sostituire i lavoratori. Non c’è tempo per acquisire competenze maturate nel tempo in così pochi giorni”.

Dall’assessore a dalla dirigente dell’azienda è arrivata la conferma che i dipendenti saranno sottoposti tutti ai tamponi.

“Mi è stato garantito che sarà fatto – dice Monteleone – Noi siamo certi che i dipendenti comunali sono negativi. Loro hanno eseguito già i test sierologici e sono risultati negativi. Ma i tamponi sono fondamentali per potere riaprire gli uffici elettorali prima possibile altrimenti il rischio per le elezioni è concreto”.