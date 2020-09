Sono in quarantena

Sono 5 gli studenti di una scuola di Vittoria risultati positivi al Covid19. Appartengono a due classi diverse mentre in un’altra sarebbe rimasta contagiata solo un insegnante. L’Asp di Ragusa ha avviato gli accertamenti per ricostruire la rete del contagio, frattanto sono stati disposti i tamponi allo scopo di accertare se vi sono altri positivi. Gli studenti che hanno contratto il virus sono stati messi in quarantena, sotto osservazione ci sono i familiari.

Situazione allarmante in altre zone della Sicilia. È salito a 3 il numero di medici contagiati dal Covid19 a Sciacca (Agrigento). Dopo il medico di base di 60 anni, del quale domenica scorsa si era appresa la positività, oggi altri due suoi colleghi più giovani (uno tirocinante presso il suo ambulatorio, l’altro titolare di uno studio privato) sono risultati affetti da Covid. L’Asp di Agrigento sta risalendo a tutti i loro contatti per fissare quarantene obbligatorie e tamponi di controllo. Al momento a Sciacca i casi sono 36, mentre sono un centinaio le persone in quarantena o in auto isolamento.

Sono a rischio le elezioni a Carini (Pa) a causa del Covid19. Uno scrutatore e un dipendente comunale dell’ufficio anagrafe ed elettorale sono risultati positivi dopo il referendum.Ci sono i dipendenti di due sezioni quella in paese e quelli in contrada Ogliastrello chiuse perché gli impiegati sono in quarantena. Solo l’ufficio a Villagrazia di Carini è aperto.

“Ho chiesto al direttore dell’azienda Sanitaria Daniela Faraoni e all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza di fare eseguire in tempi rapidi i tamponi ai dipendenti degli uffici elettorali che si trovano in isolamento perché venuti a contatto con il dipendente positivo – afferma il sindaco di Carini Giovì Monteleone – Se non abbiamo l’esito in tempi celeri le elezioni sono a rischio visto che non ho come sostituire i lavoratori. Non c’è tempo per acquisire competenze maturate nel tempo in così pochi giorni”.