Mentre c’è attesa per le decisioni che assumerà stasera il Consiglio dei Ministri in merito alle nuove misure anti covid19 molte delle quali già taciate di essere inutili o dannose l’economia reale, un nuovo bollettino riporta l’attenzione sui numeri del contagio vero o asintomatico. Sono 198 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 128) ed è nuovo record di contagio. Salgono così a 3.448 gli attuali positivi e passano a 396 i ricoverati in ospedale con un incremento di 7 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 28 si trovano in terapia intensiva, dato uguale rispetto a 24 ore prima, mentre diventano 368 i ricoveri in regime ordinario; 3.052 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti tornano in numero elevato, sono stati 6.754.

Anche oggi si registra una nuova vittima che porta il totale generale a 322. Si tratta di un umo di 73 anni morto a Sciacca. Alto il numero dei guariti che sono 107.

Palermo sempre la ‘più contagiata’ con 72 nuovi casi seguita dai 51 di Catania, dai 28 casi di Trapani. 15 i nuovi positivi a Caltanissetta, 12 ad Agrigento (2 dei quali sono migranti), 8 a Ragusa, 7 a Siracusa, 5 a Messina

Nel palermitano c’è grande apprensione per la seconda zona rossa, ovvero Villafrati tornata ad essere tale dopo l’incubo del lockdown. Lì sono saliti a 85 i positivi e 17 nei paesi dell’hinterland. Sono i dati comunicati dall’Asp di Palermo.

A Villafrati il presidente Musumeci ha decretato il ritorno proprio alla zona rossa per una settimana. Il sindaco Franco Agnello si trova ricoverato all’ospedale Civico ha affidato ad un video messaggio un appello ai suoi concittadini. “Sto meglio per il secondo giorno il mio respiro è più autonomo. Qualche colpo di tosse non mi lascia ancora – ha detto il sindaco Agnello – Invito tutti i cittadini a rispettare le norme di questa zona rossa ibrida istituita dal governo regionale. Non sappiamo se questo provvedimento di una settimana verrà prorogato o ci sarà una maggiore restrizione.

E già questa mattina si era appreso di una nuova vittima per il Covid19 in Sicilia. Nella notte è morto un 72enne che si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, nell’Agrigentino.

L’uomo, residente nel luogo, era stato ricoverato nei giorni scorsi dopo essere arrivato in ospedale con sintomi gravi a cui è seguito un test positivo del tampone.

Si tratta della seconda vittima a Sciacca nella seconda ondata di casi di coronavirus dopo la 68enne morta lo scorso 27 settembre. Invece, tra marzo e maggio, nella città saccense sono decedute in totale quattro persone, tutte di età superiore ai 70 anni e con patologie pregresse.