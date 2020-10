Nuova vittima per il Covid-19 in Sicilia. Nella notte è morto un 72enne che si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, nell’Agrigentino.

L’uomo, residente nel luogo, era stato ricoverato nei giorni scorsi dopo essere arrivato in ospedale con sintomi gravi a cui è seguito un test positivo del tampone.

Si tratta della seconda vittima a Sciacca nella seconda ondata di casi di coronavirus dopo la 68enne morta lo scorso 27 settembre. Invece, tra marzo e maggio, nella città saccense sono decedute in totale quattro persone, tutte di età superiore ai 70 anni e con patologie pregresse.

Ieri, in Sicilia, si sono riscontrati 128 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 3.358. I ricoverati con sintomi 361 e quelli in terapia intensica 28. In totale, dall’inizio dell’epidemia, nell’Isola sono stati individuati 7.809 casi totali, 4130 dimessi e 321 vittime.

La provincia più colpita è quella di Palermo con 63 casi, seguita da Catania (31), Ragusa (15), Messina (10), Caltanissetta (5), Trapani (3) e Siracusa (1).