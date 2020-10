Covid19, ospedale di Partinico positivo operatore socio sanitario, tamponi ai colleghi

La Sicilia sceglie la prima sindaca giallorossa e il primo di Italia Viva, tutti gli eletti e i ballottaggi

I pentastellati uscenti bocciati dai loro concittadini ma premiata l'alleanza Pd M5s a Termini Imerese così come quella fra Italia Viva e le liste civiche di ispirazione di centrodestra ad Enna. Tanti ex parlamentari eletti sindaci in giro per l'isola...