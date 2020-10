Elezioni ad Augusta, verso un ballottaggio ma la sindaca grillina è fuori

Redazione di

05/10/2020

Si va verso un ballottaggio per l’elezione del sindaco di Augusta quando si è giunti a circa metà dello scrutinio ma secondo fonti ufficiose sarebbe fuori dai giochi l’uscente Cettina Di Pietro, esponente del M5S, che era stata eletta nella precedenti amministrative. In testa ci sarebbe Pippo Gulino, ex sindaco di Augusta, a seguire Peppe Di Mare, entrambi sostenuti da liste civiche, al terzo posto, un altro ex sindaco, Massimo Carrubba, recentemente assolto da una pesantissima accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. Al quarto posto, la sindaca grillina che, nonostante il sostegno della pattuglia parlamentare, nazionale e regionale del Movimento 5 Stelle, non è riuscita a fare breccia tra gli elettori di Augusta. Forse, hanno pesato i tanti problemi che affliggono il secondo Comune del Siracusano, tra cui l’approvvigionamento idrico. In coda, Massimo Casertano, candidato della Lega, che, nei giorni scorsi, ha “beneficiato” della visita ad Augusta dell’ex vicepremier Matteo Salvini. E sono noti già due sindaci: quello di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, dove si è confermato il candidato unico, Giuseppe Minutilla, esponente di Diventerà Bellissima, formazione del governatore Nello Musumeci; e quello di Gibellina, (Trapani), dove resta primo cittadino, al termine di una corsa anche qui in solitaria, Salvatore Sutera, a capo di una lista civica. Si è votato in 15 comuni con il sistema proporzionale e in 45 con quello maggioritario, per una popolazione complessiva di 738.406 cittadini. I capoluoghi di provincia dove si è votato sono stati Agrigento ed Enna. I comuni interessati alle elezioni amministrative dovevano essere 61 ma Tremestieri Etneo è stato escluso dal voto a causa di presunti illeciti penali rilevati dalla magistratura nella raccolta e autenticazione delle firme. Ieri sera alle 22, a chiusura seggi, l’affluenza alle urne era stata del 45,54%. I due candidati di San Mauro Castelverde e Gibellina hanno raggiunto l’elezione grazie all’avvenuto superamento del quorum dei votanti.

