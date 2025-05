Il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, è il nuovo sindaco di Solarino, sconfiggendo il primo cittadino uscente, Giuseppe Germano, vicepresidente regionale di Noi Moderati che ha ammesso la sconfitta.

La situazione politica

Le amministrative sono scaturite dopo la mozione di sfiducia a Germano, protagonista di un duro braccio di ferro con gli esponenti dell’opposizione e con il parlamentare regionale del Mpa-Grande Sicilia, Peppe Carta, accusato dal primo cittadino di voler influenzare l’amministrazione. In realtà, prima della mozione di sfiducia c’erano state le dimissioni in massa dei consiglieri vicini al sindaco, su input dello stesso Germano, e conseguentemente lo scioglimento dell’assemblea poi revocata da una sentenza del Cga.

La candidatura di Spada

Da parta sua, la candidatura di Spada, voluta dagli iscritti del circolo del Pd di Solarino, è stata al centro di uno scontro con il suo partito per gli strascichi del congresso provinciale vinto dall’area Schlein, con l’elezione di Piergiorgio Gerratana, contro la corrente di Bonaccini, incarnata da Spada, che ha anche presentato ricorso. Insomma, un clima incandescente a Solarino che ha portato tante gente alle urne e tra i 9 comuni siciliani chiamati al voto nel piccolo centro del Siracusano l’affluenza è stata del 58,02%.

Lo scontro politico

Germano, presentatosi con la lista La Svolta buona, ha puntato la sua candidatura sul campanilismo, ricordando la residenza di Spada, la cui lista si chiama Orizzonte Solarino, che si trova a Floridia, il Comune del suo amico sindaco, Marco Carianni, uno dei più strenui sostenitori del parlamentare regionale del Pd.

Un solo comune vota con il proporzionale

Nel Catanese si trova anche l’unico comune dove si è votato col sistema proporzionale, poiché gli abitanti sono più di 15 mila, Si tratta di Palagonia. Di conseguenza si tratta anche dell’unico comune nel quale, nel caso non si raggiungesse il quorum del 40% dei voti ad un solo candidato, si potrà anche dover ricorrere ad un ballottaggio. L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 8 giugno in concomitanza con il voto per i referendum che riguarda tutta Italia e che chiamerà alle urne su 5 quesiti proprio fra due settimane. In tutte le altre amministrazioni si è votato con il sistema maggioritario e dunque lunedì sera le amministrazioni avranno già un nuovo sindaco e un nuovo consiglio eletti.