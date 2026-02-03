Un dirigente di FdI di Siracusa, Vittorio Ferreri, denuncia di aver ricevuto minacce via social da un siracusano legate ai disordini a Torino per via dello sgombero del centro sociale Askatsuna, culminati con il drammatico pestaggio di un poliziotto.
I messaggi
Secondo il dirigente di FdI, quei messaggi, inviati privatamente, contengono insulti e denigrazioni nei confronti dei poliziotti della Squadra Mobile impegnati nel contenimento della manifestazione.
Il riferimento a Piazzale Loreto
“In alcuni passaggi, l’autore arriva ad augurare l’impiccagione degli agenti, richiamando esplicitamente quanto avvenne a piazzale Loreto nel 1945, un riferimento storico ritenuto estremamente grave e inquietante” fa sapere l’esponente di FdI, che si dice impaurito e pronto a presentare una querela.
“Ho avuto paura”
«Dopo aver letto quei messaggi ho provato paura», racconta Vittorio Ferreri. «Non si tratta di una semplice opinione politica, ma di odio esplicito e violenza verbale che colpisce anche me personalmente».
Commenta con Facebook