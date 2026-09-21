Tipo segnalazione: Pericolo

Potrebbe sembrare assurdo, ma lungo la strada che costeggia una prestigiosa clinica situata nella zona industriale del Catanese è presente un pericoloso foro collegato alla rete fognaria, dal quale fuoriescono odori nauseabondi e che rappresenta, soprattutto, un concreto rischio per l’incolumità delle persone.

Il fosso, infatti, potrebbe provocare la caduta accidentale di pedoni o di chiunque si trovi a transitare nelle immediate vicinanze, con conseguenze potenzialmente gravi.





Una situazione ancora più paradossale considerando la vicinanza di una struttura sanitaria: ricoverati, familiari, operatori e visitatori sono costretti a fare i conti con evidenti disagi legati agli odori e alle condizioni dell’area.

Questa vuole essere una segnalazione pubblica, nella speranza che gli organi competenti possano intervenire tempestivamente, mettere in sicurezza il tratto interessato e soprattutto individuare una soluzione definitiva al problema.

Perché una situazione di questo tipo, a prescindere da dove si trovi, non dovrebbe essere considerata normale.

Luogo: Zona industriale

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