Catania – “Intervenendo al congresso provinciale di Forza Italia a Catania ho evidenziato l’ esigenza della costruzione di una grande area moderata di centro ancorata al partito popolare Europeo e i rischi di un’ autonomia differenziata che penalizza il Sud dell’ Italia già fortemente impoverito dalle politiche del passato. Il confronto e il dibattito politico devono aiutare a ricercare tutte le soluzioni possibili per promuovere una politica che possa mettere al centro la dottrina sociale e far rinascere un nuovo umanesimo cristiano che metta al centro la persona umana. Occorre inoltre avvicinare i cittadini alla politica per evitare l’ astensionismo e il distacco”. Lo ha sostenuto Decio Terrana Coordinatore regionale dell’ UDC intervenendo al congresso provinciale degli azzurri a Catania in occasione del trentesimo anniversario del partito. Decio Terrana ha inoltre espresso parole di apprezzamento per l’ attività di governo dell’ Assessore Marco Falcone che ha definito “il migliore Assessore all’ Economia della Sicilia” e la lungimiranza politica dell’ On. Nicola D’ Agostino.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.