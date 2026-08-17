“Ci avviamo verso un autunno particolarmente delicato. Tante vertenze, tanti problemi da affrontare per la città di Catania. Pure l’Etna mette a dura prova le già fragili infrastrutture”, dichiara Giovanni Musumeci, segretario territoriale della UGL di Catania.





“Pensiamo alla vertenza Pfizer, una delle nostre maggiori preoccupazioni. Non è in gioco soltanto il futuro occupazionale, ma la permanenza sul territorio di una grande realtà industriale, con tutto ciò che questo comporta per l’economia e per l’indotto catanese. Occorre inoltre guardare alle prospettive di STMicroelectronics e di Enel Green Power, realtà strategiche sulle quali il territorio ha investito aspettative importanti in termini di sviluppo, innovazione e occupazione.

Catania deve avere la capacità di difendere l’occupazione e le aziende del territorio. Creare le condizioni perché i nuovi investimenti possano consolidarsi e produrre nuova occupazione”, continua il segretario Musumeci.





Per questi motivi, secondo UGL, è prioritario il piano di riordino e rilancio della Zona Industriale di Catania che continua a convivere con problemi strutturali e basici come il sistema idrico, mai risolti.





A queste emergenze si aggiungono le criticità che riguardano il sistema della mobilità e delle infrastrutture.





“L’aeroporto sta affrontando, ancora una volta, le conseguenze dell’attività dell’Etna, con disagi per migliaia di passeggeri e ripercussioni sull’intero sistema economico e turistico.

Certamente non possiamo spostare l’Etna, ma il territorio deve avere la capacità di gestirne e limitarne gli effetti. Non c’è solo l’aeroporto – continua il segretario UGL Catania -. Pensiamo al futuro del porto e ai progetti che dovrebbero ridisegnarne ruolo e funzioni, così come alle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi”.





Ulteriori preoccupazioni sono legate all’efficienza della pubblica amministrazione, chiamata a gestire sfide sempre più complesse con organici progressivamente ridotti.





“Programmare, progettare e realizzare devono essere le parole chiave. Abbiamo bisogno di tecnici, funzionari e personale in grado di intercettare le risorse, predisporre progetti esecutivi e seguirne concretamente l’attuazione. Rafforzare la pubblica amministrazione significa rafforzare la capacità di sviluppo dell’intero territorio”, sostiene il segretario etneo.





UGL sollecita l’unione. “Istituzioni, parti sociali e rappresentanze del sistema produttivo devono lavorare insieme perché molte decisioni non possono più essere rinviate. Come sindacato siamo pronti a fare la nostra parte, con responsabilità e spirito propositivo. Una fase così delicata non può essere affrontata senza confronto, partecipazione e condivisione delle scelte. Catania ha enormi potenzialità occorre farle fruttare. L’autunno che ci attende dovrà essere il tempo delle risposte concrete, perché sviluppo e occupazione non possono più aspettare”, conclude Musumeci.

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