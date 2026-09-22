Caterina Battilocchio presenta “La Guardiana” a Gela: appuntamento il 23 settembre a La Capannina

di Press Service

22/09/2026

Un nuovo e intimo appuntamento con la letteratura contemporanea arricchisce il panorama culturale cittadino. Mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 18:30, la cornice del locale La Capannina di Gela ospiterà la presentazione del romanzo “La Guardiana”.

L’evento, che vedrà la straordinaria partecipazione dell’autrice Caterina Battilocchio, è organizzato da Sicoi con la collaborazione del partner Gela Brainstorming A.P.S. e gode del patrocinio del Comune di Gela. A condurre la serata e moderare il dialogo sarà il giornalista Graziano Amato.





L’opera di Caterina Battilocchio si rivela uno scrigno prezioso da dischiudere passo dopo passo: un ordito di ricordi, pensieri e profondi legami con i luoghi. Il romanzo invita il lettore a intraprendere un autentico viaggio introspettivo, un’esplorazione sull’essenza di ciò che siamo, sulle relazioni con le persone che conosciamo e sul senso profondo del nostro cammino di vita.

Durante la serata, la presenza dell’autrice offrirà al pubblico l’occasione irripetibile di dialogare direttamente con lei, scoprendo retroscena, sfaccettature emotive e il percorso creativo che ha accompagnato la nascita dell’opera.





Evento: Presentazione del libro “La Guardiana” (alla presenza dell’autrice)

Autrice: Caterina Battilocchio

Data e Ora: Mercoledì 23 settembre 2026, ore 18:30

Luogo: Locale La Capannina, Gela

Moderatore: Graziano Amato (giornalista)

Organizzatore: Sicoi

Ingresso: Libero e aperto al pubblico

Luogo: La Capannina, Viale Mazzara del Vallo, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

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