Con profonda tristezza e indignazione apprendiamo della tragedia consumatasi presso il Canile Municipale di Palermo, dove una giovane cagnolina, Marika, ha perso la vita in seguito a una brutale aggressione da parte di altri cani. Questo drammatico episodio, avvenuto il 20 novembre in un’area destinata allo sgambo, è stato segnalato da un coraggioso cittadino che, assistendo alla scena dalla propria abitazione, ha prontamente avvisato gli operatori presenti. Purtroppo, nonostante gli interventi successivi, il povero animale non ce l’ha fatta.

Le associazioni animaliste locali hanno documentato con video e testimonianze quanto accaduto e stanno collaborando con le autorità per accertare eventuali responsabilità e mancanze nella gestione della struttura. Come cittadina, consigliera comunale e amante degli animali, mi unisco al dolore e alla rabbia di chi si sta battendo per garantire giustizia a Marika.

Nei giorni scorsi, avevo già ricevuto diverse segnalazioni riguardanti le condizioni critiche del Canile Municipale, che ospita attualmente oltre cento cani. Questo tragico evento rappresenta l’ennesima conferma della necessità di un intervento deciso per garantire il benessere degli animali e la sicurezza di chi opera in tali strutture.

Il benessere animale non è solo una questione etica, ma un indicatore fondamentale della civiltà di una comunità. È nostro dovere tutelare chi non ha voce e garantire loro un ambiente sicuro e dignitoso. Come rappresentante del Consiglio Comunale, mi impegno a proporre misure concrete per affrontare le criticità che affliggono il canile e per promuovere una gestione più efficiente e rispettosa degli animali.

In particolare mi attiverò affinché vengano individuate soluzioni urgenti per migliorare la qualità della vita degli animali presenti nel canile.

Confido inoltre nella collaborazione sinergica con l’Assessore al Benessere Animale, Fabrizio Ferrandelli, che ha già annunciato l’avvio di un’indagine interna. Sono certa che, lavorando insieme, potremo evitare che episodi del genere si ripetano in futuro e costruire una realtà in cui Palermo diventi un modello di rispetto per i diritti degli animali.

La perdita di Marika non può e non deve essere vana. È il momento di agire con determinazione per impedire che simili tragedie si ripetano. Palermo deve dimostrare di essere una città che si prende cura di tutti, compresi i più deboli e indifesi.





Luogo: Piazza Pretoria, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.