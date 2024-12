“Oggi il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato una delibera fondamentale per il futuro della mobilità cittadina, con quindici varianti al progetto tram che andranno a interessare le linee D, E, F e G. È una decisione che guarda al futuro, con l’obiettivo di dotare la nostra città di un sistema di trasporto moderno, sostenibile e accessibile a tutti.





La delibera dà mandato agli Uffici di procedere alla gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, per un totale di 730 milioni di euro, di cui attualmente disponibili 504 milioni, secondo le procedure dell’appalto integrato e in funzione delle risorse effettivamente reperibili.





Personalmente, considero questo un passo avanti importante per Palermo. Il tram non è solo un mezzo di trasporto: è un’opportunità per migliorare la qualità della vita, per collegare i quartieri periferici al centro e per offrire ai cittadini un’alternativa concreta all’uso delle auto. Certo, il progetto non è privo di difficoltà e di sacrifici, come la riduzione di alcune aree parcheggio, ma sono convinta che i benefici a lungo termine saranno di gran lunga superiori.





“Sono entusiasta del fatto che le nuove linee saranno senza barriere e alimentate da mezzi elettrici, una scelta che ridurrà l’impatto ambientale e migliorerà la vivibilità della città. Tuttavia, resto consapevole che ci sono ancora tante sfide da affrontare, dai finanziamenti da reperire ai tempi di realizzazione. Per questo, come consigliera comunale, vigilerò affinché tutto venga gestito con trasparenza ed efficienza, perché i palermitani meritano un sistema di trasporto degno di una città moderna.”





Questa delibera rappresenta un’occasione di rilancio per Palermo e spero che possa diventare un simbolo del cambiamento che tutti desideriamo per la nostra città.





Caterina Meli

Consigliere comunale di Palermo

Gruppo Forza Italia

