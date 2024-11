Palermo, 6 novembre 2024 – “In questi giorni, il Consiglio Comunale di Palermo affronta una discussione essenziale sul nuovo Contratto di Servizio con Re.Se.T., la società partecipata che fornisce servizi fondamentali alla città. Con un valore annuo di 31 milioni di euro, questo contratto rappresenta uno strumento strategico per garantire la cura del verde pubblico, i servizi cimiteriali, il trasporto per gli studenti disabili e molte altre attività che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini palermitani,” ha dichiarato la consigliera comunale Caterina Meli (Forza Italia).

Nelle scorse settimane, la consigliera Meli ha promosso un confronto diretto con la governance di Re.Se.T. all’interno della Terza Commissione Consiliare Società Partecipate, di cui è componente.

“Ho ritenuto fondamentale – spiega la consigliera – avviare un dialogo con la governace di Re.Se.T. per approfondire ogni aspetto del contratto, con un’attenzione particolare all’articolo 28, che ancora suscita alcune preoccupazioni. Era essenziale chiarire che condividiamo tali preoccupazioni ma che il nostro impegno nel reperire risorse economiche, che permettano di sfruttare al meglio la flessibilità introdotta dal nuovo contratto, è massimo. L’obiettivo è offrire maggiori opportunità lavorative, con la prospettiva del full time per i dipendenti, e garantire ai cittadini un miglioramento nella continuità dei servizi.”

Altro punto importante e discusso è sulla durata del nuovo contratto, la proposta è di 9 anni.

Tra le novità, l’articolo 28 introduce la possibilità di erogare servizi aggiuntivi extrabudget , come il diserbo degli assi urbani, la disinfestazione, la derattizzazione, la disinfezione, i servizi di portierato notturno, la manutenzione straordinaria degli arredi urbani e la potatura degli alberi.

Questi servizi rispondono a esigenze specifiche della città, con risorse che tuttavia esulano dal budget dei 31 milioni di euro.

L’inserimento di tali interventi extra budget è un tentativo di garantire una maggiore flessibilità nella gestione e di migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti, con l’obiettivo di aumentare le loro ore lavorative settimanali da 36 a tempo pieno.

Un esempio concreto di questa volontà di ricercare risorse economiche per i servizi aggiuntivi extra budget è stato l’individuazione dei 2 milioni di euro previsti nel bilancio 2025 per i servizi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, oltre che per la potatura.

Il contratto con Re.Se.T. prevede, inoltre, un programma di formazione specifica per il personale dedicato alla potatura, a supporto del personale attualmente limitato, per far fronte alle lacune del settore nella gestione del verde urbano.

“L’approvazione di questo contratto rappresenta una grande responsabilità per l’Amministrazione e per noi consiglieri comunali , è necessario vigilare affinché le risorse pubbliche vengano gestite con rigore e in linea con le necessità della città,” conclude la consigliera Meli.

Luogo: Piazza Pretoria, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.