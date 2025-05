“L’aggiudicazione dell’appalto per la riqualificazione di piazza Mondello rappresenta un passo avanti fondamentale per il rilancio di una delle zone simbolo della nostra città.” Così la consigliera comunale Caterina Meli commenta la notizia dell’affidamento dei lavori alla ditta Pisciotta Costruzioni srl, di Camporeale, che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 26,14%, per un importo complessivo di circa 2,4 milioni di euro.







Il progetto, finanziato con fondi Pon Metro-Plus 2021-2027, prevede interventi significativi: dalla demolizione e ricostruzione della fontana centrale (salvaguardando la storica sirenetta in bronzo di Nino Geraci), all’eliminazione dell’asfalto nero posato nel 2016 – oggetto di tante critiche – in favore di una pavimentazione più chiara e armonica con il paesaggio marino. In programma anche un nuovo impianto per lo smaltimento delle acque piovane e un potenziamento dell’illuminazione pubblica con l’installazione di sette nuovi pali a led.





“I lavori inizieranno – con ogni probabilità – dopo l’estate, come previsto dal cronoprogramma. È un intervento atteso da anni, che restituirà decoro, bellezza e vivibilità a una piazza che rappresenta il cuore della borgata marinara di Mondello. Ho seguito con attenzione questo iter e continuerò a vigilare affinché i tempi siano rispettati e le esigenze dei residenti e dei commercianti siano tenute in considerazione in ogni fase”, aggiunge Meli.

“È nostro dovere accompagnare la rigenerazione urbana con una visione inclusiva e partecipata. Piazza Mondello non è solo un luogo fisico, ma un punto d’identità e memoria per tutti i palermitani.”

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2026.

Luogo: Mondello, PALERMO, PALERMO, SICILIA

