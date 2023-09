Un incontro «proficuo e che guarda al futuro della Sicilia come isola dove si formeranno i piloti di nuova generazione».

Commenta così Caterina Mendolia Pirandello, dirigente regionale del Dipartimento turismo e del Dipartimento Beni culturali ed esponente della Democrazia Cristiana Nuova, il suo incontro in Sicilia con l’australiano Romy Hawatt, presidente della Airways aviation, ovvero una delle società mondiali leader nella formazione di piloti di aerei privati, che ha deciso di aprire in Italia, all’aeroporto di Comiso in provincia di Trapani, una sua accademia per formare piloti da tutto il mondo.

«L’aeroporto di Comiso – dice Caterina Mendolia Pirandello – per Hawatt ha una posizione strategica e possiede la struttura adatta per la creazione di una accademia. Oltre ad avere un fiore all’occhiello in Sicilia nell’ambito dell’aeronautica, avremo anche un indotto importante. Gli allievi per ottenere i brevetti spendono decine di migliaia di euro, provengono da famiglie molto ricche e sono quasi sempre stranieri».

Nel corso della giornata Romy Hawatt ha incontrato anche la sindaca di Comiso Maria Rita Annunziata Schembari.

Il milionario era accompagnato dalla tour operator Brittany Carlisi della Contessa Consulting.

