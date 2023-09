Ha preso il via ieri, con una riunione tenutasi al faro di Capomulini in provincia di Catania un incontro, in vista del congresso regionale, della Democrazia Cristiana Nuova della provincia Etnea.

Caterina Mendolia Pirandello, dirigente regionale del Dipartimento turismo e del Dipartimento beni culturali ed esponente della Democrazia Cristiana Nuova ha fatto da guida di un incontro volto a stabilire le linee del partito per i mesi a venire.

Erano presenti: l’europarlamentare Francesca Donato e l’assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica Andrea Messina.

«Abbiamo stabilito le linee – dice Caterina Mendolia Pirandello – per una strategia di crescita. Si è parlato di aggregazione e di progetti. Il tutto nella certezza che noi siamo un partito di centro e lì vogliamo restare».

Luogo: Faro Capomulini, via nissona capomulini, 41, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.