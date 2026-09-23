Giovedì 24 settembre alle ore 18.00, presso l’aula consiliare del Comune di Cefalù, incontro con la scrittrice italo-siriana Asmae Dachan per un intenso momento di riflessione culturale e geopolitica con la presentazione del libro “Siria, il giorno dopo. Le ferite e le speranze”, edito da ADD Editore. Postfazione di Laura Silvia Battaglia.

L’evento nasce da una sinergia tra le associazioni Mete Onlus, Le Gemme – I Segni di Venere, Zonta International Palermo Zyz e A Casa di Anna – Salotto letterario. L’incontro gode del patrocinio del Comune di Cefalù e del partenariato tecnico della Libreria Mondadori di Cefalù.





Asmae Dachan, giornalista, fotografa, poetessa e scrittrice italo-siriana, con questo saggio ci conduce in un viaggio straordinario e necessario. Da Ancona, città dove è nata, fino ad Aleppo, terra d’origine della sua famiglia, l’autrice compone un mosaico doloroso ma vitale di luoghi e persone sopravvissuti a un conflitto che ha segnato profondamente la storia contemporanea.

Il libro non è solo un resoconto di guerra, ma un’indagine umana sul “giorno dopo”. Cosa accade quando il rumore delle bombe tace? Come si ricostruisce un’identità quando le proprie radici sono state strappate? Attraverso storie di famiglie che cercano i propri scomparsi e testimonianze di resilienza, Asmae Dachan esplora le ferite aperte di una Siria che affronta le macerie fisiche e psichiche della dittatura e del conflitto, offrendo uno sguardo lucido e toccante su cosa significhi la parola “fine” in una nazione ancora sospesa. Incontri pieni di dolore si mescolano a occasioni di speranza, come quelli con due adolescenti che salvano libri e oggetti d’arte o un artigiano che riapre la sua bottega di biciclette. Storie di famiglie che riportano in vita i morti e gli scomparsi, i mafqudin, le persone arrestate, allontanate forzatamente dalle loro case, lasciando chi resta in una vita sospesa.





La presentazione presso l’aula consiliare del Comune di Cefalù in corso Ruggero n.139, si svolgerà sotto forma di una conversazione con l’autrice, moderata da Anna Laurà (coordinatrice del Salotto letterario “A Casa di Anna”).

Dialogheranno con Asmae Dachan: Giorgia Butera (Presidente Associazione Mete Onlus), Maria Giambruno (Presidente Associazione “Le Gemme”), Cleo Li Calzi (Presidente Zonta International Palermo Zyz). In apertura i saluti istituzionali del Sindaco di Cefalù Daniele Salvatore Tumminello e del presidente del Consiglio Comunale Francesco Calabrese.





Durante l’incontro sono previste letture scelte a cura del gruppo teatrale “Non siamo poetesse” che accompagneranno il pubblico in questo viaggio tra memoria e speranza.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia comprendere, attraverso una voce autorevole e sensibile, la complessità del panorama internazionale e la tenacia dell’animo umano di fronte alle grandi sfide della storia.

Luogo: Cefalù aula consiliare, Corso Ruggero (di fronte al Duomo), 139, CEFALU’, PALERMO, SICILIA

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